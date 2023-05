Cette saison des Cubs sera annulée à la date limite des échanges s’il n’y a pas de changements dramatiques

CHICAGO – Cette saison des Cubs n’était pas censée être terminée avant « Succession ». Bien sûr, il reste encore 110 épisodes pour les Cubs 2023. Ce n’est pas « The End », comme c’est le cas pour le chef-d’œuvre de HBO avec la finale de la série de dimanche soir. C’est plus comme une équipe sous-performante – le joyau de la couronne d’un empire contrôlé par une famille milliardaire – semble sur le point d’être annulée.

Les Cubs se sont réveillés le dimanche matin du week-end du Memorial Day – un marqueur traditionnel dans l’industrie du baseball – avec le pourcentage de victoires le plus bas des 15 équipes de la Ligue nationale. L’intrigue du palais devient le scénario alors que le personnel d’entraîneurs de David Ross essaie d’en tirer davantage de la liste et que le front office de Jed Hoyer envisage la date limite des échanges. Être aussi proche de la non-pertinence si tôt dans la saison ne sera pas bon pour les divisions de divertissement supervisées par le groupe de propriété Ricketts et président des opérations commerciales Crane Kenney.

Marcus Stroman, qui peut se retirer de son contrat après cette saison, a déclaré L’athlétisme‘s Ken Rosenthal qu’il ne veut pas être échangé, bien qu’il comprenne comment fonctionne l’entreprise. Drew Smyly est à plus de la moitié des 110 manches lancées qui lui permettront d’utiliser la clause de non-participation dans son contrat. Kyle Hendricks, qui a récemment repris la rotation après une absence de près de 11 mois, est un autre partant avec un avenir incertain car le club détient une option de 16 millions de dollars pour l’année prochaine.

Cody Bellinger – le voltigeur du centre Gold Glove qui s’est blessé au genou gauche en faisant un saut au mur le 15 mai – n’a pas encore commencé à courir, donc on ne sait pas où seront les Cubs dans la course de division au moment où il est prêt à retour. Peut-être que le groupe de Hoyer envisagera des idées plus originales cet été – comme l’échange de Hayden Wesneski pour Scott Effross l’an dernier avec les Yankees – parce que cela ne fonctionne pas.

« Nous ne sommes pas encore là où nous voulons être », a déclaré Ross. « Il y a encore beaucoup de potentiel pour être meilleur dans beaucoup de domaines. Nous avons eu un certain succès au début. Nous avons en quelque sorte frappé un peu d’ornière le mois dernier. Nous n’avons pas vraiment eu de roulis.



David Ross effectue un changement de lanceur en cinquième manche. (Nuccio DiNuzzo / Getty Images)

Tout doit être évalué dans le contexte d’une reconstruction pluriannuelle et des projections de pré-saison qui prévoyaient que les Cubs gagneraient environ 77 matchs. Mais garantir plus de 300 millions de dollars aux agents libres a indiqué que les parties commerciale et baseball de l’organisation voulaient mettre un produit compétitif sur le terrain. Les vagues de jeunes talents n’étaient pas censées être si loin non plus, compte tenu des initiatives progressives de développement du pitch et des récents investissements dans le système agricole. Un bon début de saison a éveillé les attentes.

Des huées éparses de la foule se font maintenant entendre au Wrigley Field, où les Reds ont terminé un balayage de trois matchs avec la victoire 8-5 de dimanche. Les Reds ont réussi un match sans coup sûr en huitième manche vendredi après-midi et ont dominé les Cubs 25-10 au cours de la série qui était censée être un point faible de leur calendrier.

« Nous ne cliquons tout simplement pas vraiment en ce moment », a déclaré Smyly. « Nous ne mettons pas les trois phases du jeu ensemble en même temps. Ce fut un mauvais week-end pour nous. Les Reds sont arrivés et nous ont tabassés.

Les rappels que les Cubs ne sont qu’à 5,5 matchs de la première place sonnent creux. Entre le 28 avril et le 28 mai, les Cubs ont perdu 20 de leurs 28 matchs, une spirale descendante qui rappelle l’expression que Hoyer avait utilisée en juin dernier pour décrire l’effondrement de l’équipe : « échec multisystème ».

Stroman (2,95 ERA), Smyly (3,45 ERA) et Justin Steele (2,77 ERA) ont jusqu’à présent des saisons de calibre All-Star, mais les Cubs ont une fiche de 0-8 dans les départs de Jameson Taillon et Wesneski est de retour dans la rotation Triple-A Iowa . Il y a beaucoup de calories vides dans cette attaque, qui nécessite plus de coups sûrs et de circuits à trois points. Il est déconcertant que les Cubs ressemblent déjà à des vendeurs à échéance commerciale alors que Nico Hoerner (.723 OPS), Dansby Swanson (.789 OPS), Ian Happ (.814 OPS) et Seiya Suzuki (.853 OPS) enregistrent de bons chiffres. ; et Patrick Wisdom et Christopher Morel ont combiné pour 23 circuits.

« Nous ne jouons pas à la hauteur de notre calibre », a déclaré Wisdom après avoir participé aux cinq points de son équipe lors du match à deux circuits de dimanche contre les Reds. « Tout le monde est conscient de cela. Mais c’est du baseball, donc à tout moment ça peut tourner en notre faveur. Nous croyons toujours beaucoup en ce club-house. Nous croyons en l’autre. C’est essentiel pour nous de continuer et de ne pas perdre cette foi.

« C’est juste une question de garder cette confiance », a déclaré Happ, « continuer à jouer le jeu dur et jouer le jeu de la bonne façon. Ce ne sera pas toujours mauvais. »

Au cours des 14 derniers matchs, l’enclos des releveurs des Cubs a une MPM de 8,05. C’était un match de 3-3 lorsque Smyly a quitté le monticule dimanche après-midi avec deux retraits en début de cinquième manche. Jeremiah Estrada, un releveur recrue qui a gagné plus d’opportunités, a rapidement abandonné un doublé RBI au pinceur TJ Friedl, puis a marché les deux frappeurs suivants pour forcer une autre course.

Codi Heuer, le releveur aux lancers durs acquis des White Sox dans le commerce de Craig Kimbrel, est éligible pour être activé à partir de la liste des blessés lundi, bien qu’il aura probablement besoin de plus de temps au Triple A alors qu’il poursuit son programme de réadaptation après Tommy John chirurgie. Bien qu’il soit tentant d’oindre Heuer comme le prochain plus proche – Ross a dit sans ambages, « nous avons besoin de son bras » – il est également important de se rappeler qu’il n’a pas participé à un match de la ligue majeure depuis le 29 septembre 2021.

« Je pense qu’il a toujours l’impression qu’il n’est qu’un tic-tac et qu’il veut en quelque sorte verrouiller sa mécanique », a déclaré Ross. «Il veut sentir qu’il peut contribuer de manière constante ici et battre la zone. Cela s’est amélioré à chaque sortie. Le truc est là, mais il veut pouvoir le commander. C’est probablement la prochaine étape.

Un revirement n’est pas impossible. Il suffit de regarder les trois dernières équipes à remporter le fanion NL après une saison de 162 matchs. Les Nationals 2019 étaient 19-31 le 23 mai (bien que les Cubs n’aient pas le même genre de puissance vedette). Les Braves de 2021 avaient moins de 0,500, à la troisième place et à 4,5 matchs du premier pendant la pause des étoiles lorsqu’ils ont acquis Joc Pederson dans le cadre du premier accord de vente de Hoyer modifiant la franchise. Les Phillies ont congédié Joe Girardi après un départ de 22-29 l’an dernier, sont allés 0-6 contre les Cubs dans la seconde moitié de la saison et se sont quand même rendus au match 6 de la Série mondiale.

Il est également possible que les Cubs soient ce que leur dossier indique qu’ils sont (22-30). Il suffit de regarder les instantanés de leurs équipes en reconstruction à travers 52 matchs ces dernières années :

2012 : 18-34

2013 : 22-30

2014 : 19-33

2022 : 22-30

« Vous pouvez indiquer de nombreux domaines différents où nous pouvons être meilleurs », a déclaré Ross. « L’équipe, dans son ensemble, travaille très dur et apporte la compétitivité, son éthique de travail, son intensité au quotidien. Vous savez, il y a des moments où nous aurions pu être meilleurs hors de l’enclos des releveurs. Il y a des moments, dernièrement, où notre attaque n’a pas vraiment commencé à rouler. Nous avons obtenu de bons lanceurs de départ, mais nous avons certainement nos blips.

Cela ne deviendra pas plus facile lorsque la meilleure équipe de baseball se rendra au Wrigley Field pour une série de trois matchs qui débutera lundi à 13 h 20. L’as de Tampa Bay Shane McClanahan est aligné pour commencer mardi soir au Friendly Confines. Un voyage de 10 matchs sur la côte ouest se déroule du 2 juin au 11 juin contre les Padres, les anges et les géants, et ce n’est jamais facile, même dans le meilleur des cas. Neuf matchs contre les Pirates améliorés et les Orioles de haut vol mènent à la London Series contre les Cardinals (24-25 juin), le genre d’événement vitrine qui fera probablement ressortir tous les hauts dirigeants de l’équipe et mettra en lumière l’ensemble de l’équipe. opération. Cue le thème musical « Succession ».

« Évidemment, à ce niveau, ça se résume aux victoires et aux défaites », a déclaré Taillon. « Nous devons commencer à accumuler des W. »

(Photo du haut : David Banks / USA Today)