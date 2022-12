Cette saison de fête, vous n’avez pas à RSVP, testez simplement

“La façon d’y penser est qu’il s’agit d’une réduction cumulative des risques”, a-t-il déclaré, ajoutant : “Nous ne pouvons malheureusement pas réduire le risque à zéro, mais nous pouvons le réduire considérablement par des vaccins, des masques et, si les gens ne veulent pas porter des masques, en leur faisant faire un test rapide avant de se réunir.

Autre mesure de sécurité adoptée par les organisateurs de fêtes : la réduction de la liste des invités, une mesure douloureuse pour beaucoup.

En novembre, José Xicohténcatl, un professionnel des relations publiques à Huntington Beach, en Californie, qui s’appelle Pepe, a commencé à planifier une grande fête d’entreprise avec une liste d’invités de 100, le genre que l’entreprise avait l’habitude d’avoir avant la pandémie. Mais ensuite, les cas de Covid ont commencé à grimper en Californie.

L’entreprise a décidé de déplacer la fête dans un espace extérieur avec des radiateurs et de limiter la participation aux seuls employés – pas de clients et pas de plus. M. Xicohténcatl a demandé aux invités de présenter une preuve de vaccination et de rappel ou un test négatif effectué au cours des dernières 48 heures.

Sa priorité est de s’assurer que les employés se sentent à l’aise et en sécurité, a déclaré M. Xicohténcatl.

“L’une des choses que nous devions faire cette année était de nous assurer que nous avions au moins du temps face à face”, a-t-il déclaré, ajoutant que lorsque les cas ont recommencé à augmenter, c’était “comme si le Grinch avait volé Noël”.

“Nous ne pouvons plus sortir et faire la fête comme nous l’avons fait en 2019”, a déclaré M. Xicohténcatl.

Newsday, le journal de Long Island, a mis fin à une soirée dans la salle de rédaction lorsque les cas de Covid ont commencé à augmenter dans la région. La fête, prévue pour la mi-décembre, devait inclure une tombola de chandails laids de vacances, un concours de construction d’un bonhomme de neige, un photomaton et une apparition de la mascotte du journal, Scoop.

Kim Grabina-Como, porte-parole de Newsday, a déclaré que la fête avait été annulée parce que “la santé et la sécurité de nos employés ont toujours été notre priorité n°1”.