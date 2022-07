Cette route musicale joue de la musique pendant que vous conduisez dessus

Plus la route est confortable, plus le voyage devient amusant. Eh bien, vous serez étonné de connaître une telle chose qui peut rendre votre road trip vivant – la route musicale. Oui, tu l’as bien lu! En termes simples, lorsque vous roulez dessus, ils permettent au véhicule de créer des mélodies sur la route.

Une de ces vidéos publiée sur Twitter par une utilisatrice nommée @sciencegirl a récemment attiré l’attention des internautes. Dans la vidéo, alors que la voiture roule sur des milliers de rainures creusées sur la route, elle crée une musique apaisante.

Les rainures ou les bandes de grondement sont définies à des intervalles spécifiques, et les parcourir à une limite de vitesse particulière produit de la musique. L’emplacement de la vidéo est inconnu.

Ecoute cette route Une route musicale est un tronçon de route qui, lorsqu’il est parcouru, produit un grondement audible et une vibration tactile qui peuvent être ressentis à travers les roues et la carrosserie de la voiture et entendus comme de la musique. pic.twitter.com/fRhTaKKBPN – Fille scientifique (@gunsnrosesgirl3) 8 juillet 2022

Les bandes sonores de la ligne d’épaule et centrale fonctionnent comme un signal d’alerte pour excès de vitesse pour alerter les conducteurs inattentifs que leur véhicule se rapproche trop du bord de leurs voies. Il garde également les conducteurs éveillés pendant la conduite car le chemin musical joue de la musique pour eux.

Étant donné que ces rainures utiles sont taillées sur le bord de la route, cela donne aux conducteurs le choix de les franchir ou de les éviter.

De plus, elles sont aussi appelées routes harmonieuses ou rues chantantes et peuvent être trouvées dans plusieurs pays à travers le monde. Pour n’en nommer que quelques-uns – le Danemark, le Nouveau-Mexique, la Californie et la Corée du Sud embrassent les rues chantantes. Au Japon, il existe plusieurs de ces routes et les habitants les appellent Melody Roads.

