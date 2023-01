Cette romancière a simulé sa mort en 2020, revient maintenant sur Facebook

Une auteure de romans à succès a “réapparu” après avoir simulé sa propre mort il y a deux ans. Mais elle est revenue pour pouvoir écrire davantage. Les fans de Susan Meachen pensaient qu’elle était décédée en 2020 après que sa fille eut annoncé sa mort sur les réseaux sociaux. Daily Star a rapporté que sa fille s’était connectée au Facebook de l’écrivain pour publier qu’elle était décédée. Le message, publié en octobre 2020, disait : « Désolé si tout le monde sur cette page savait que ma mère est décédée. Les morts ne postent pas sur les réseaux sociaux. Je suis sur ce compte depuis une semaine maintenant en train de terminer son dernier livre, mon cadeau de mariage d’elle.

Mais l’auteure de Chance Encounter and Losing Him est revenue de manière choquante sur son compte Facebook et a posté dans un groupe d’écriture privé appelé The Ward : « J’ai débattu un million de fois de la façon de faire cela et je ne sais toujours pas si c’est juste ou non. Il y aura des tonnes de questions et beaucoup de gens quitteront le groupe je suppose. Mais ma famille a fait ce qu’ils pensaient être le mieux pour moi et je ne peux pas leur en vouloir. J’ai failli mourir de nouveau de ma propre main, et ils ont dû revivre tout cet enfer.

Elle a en outre écrit que retourner dans le groupe d’écriture ne signifiait pas grand-chose, mais elle espérait écrire à nouveau. Le message se terminait par “Que le plaisir commence”. Les fans et les contemporains ont été irrités par son retour bizarre et l’ont commenté sur son message.

Un utilisateur a écrit: «Après une plongée en profondeur de ses réseaux sociaux, il est clair qu’elle avait des problèmes de $. Les auteurs avaient un précédent Gofundme et lui ont rapporté 1700 $. Après sa «mort», il y a eu une vente aux enchères et les bénéfices sont allés à sa famille pour son enterrement. Ensuite, le livre “final” a été gonflé par eux pour aider sa famille – TLDR, escroquerie OUI.

Un autre a posté: «Je me demande sérieusement si le profil de la fille était réel ou si elle a créé une famille entière en ligne. Même si elle a une fille qui porte ce nom, est-ce que quelqu’un sait vraiment que c’est son profil ? »

Alors que l’auteur était inactive sur Facebook d’octobre 2020 à quelques jours en arrière, il est apparu plus tard qu’elle était active sur TikTok tout ce temps et publiait régulièrement du contenu.

