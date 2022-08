Cette robe inspirée de l’image de l’univers du télescope James Webb est exquise

Une robe qui pourrait peut-être attirer l’attention de Neil deGrasse Tyson, une entreprise de mode nommée Svaha a dévoilé une nouvelle collection sur le thème du télescope spatial James Webb qui comprend une robe, un haut et un cardigan. La robe est entièrement basée sur une photographie de la NASA qui capture l’espace avec une clarté exquise. Cela vient après que le télescope spatial James Webb ait pris une photo offrant l’aperçu le plus profond de l’univers infrarouge.

L’image montrant des centaines de galaxies lointaines a été capturée par le capteur de guidage fin (FGS) du télescope sur une période de huit jours en mai et comprend 72 instantanés pris pendant 32 heures de temps d’exposition. Et maintenant, c’est devenu un thème pour les vêtements. L’idée derrière ce projet était la fusion de la science et de la mode. Les clients seraient très intéressés par la robe et son prix est de 79,99 $.

La première superbe photo du télescope spatial James Webb est maintenant une robe https://t.co/V80EYReOH1 pic.twitter.com/Ev26JxCJxB – SPACE.com (@SPACEdotcom) 31 juillet 2022

Développé par l’Agence spatiale canadienne, le FGS n’est pas un instrument scientifique et les images capturées par celui-ci sont généralement supprimées peu de temps après leur acquisition. Bien qu’il ait toujours été capable de capturer des images, l’objectif principal de l’instrument est de permettre des mesures scientifiques précises et une imagerie avec un pointage précis.

Pendant ce temps, plus tôt, Neil Rowlands, scientifique du programme pour le capteur de guidage fin de Webb, a expliqué: «Lorsque cette image a été prise, j’étais ravi de voir clairement toute la structure détaillée de ces galaxies faibles. Étant donné ce que nous savons maintenant est possible avec des images de guidage à large bande profonde, peut-être que de telles images, prises en parallèle avec d’autres observations lorsque cela est possible, pourraient s’avérer scientifiquement utiles à l’avenir.

Après le téléchargement des images sur les réseaux sociaux, les internautes semblaient très intéressés. Un utilisateur de Twitter a écrit : “Alors @neiltyso, je serai au premier rang portant cette robe lors de votre prochaine apparition. J’en achèterai plusieurs pour pouvoir la porter tous les jours et tout homme qui reconnaît ma robe, je demanderai sur un rendez-vous immédiatement. Une autre personne a écrit : « Et un t-shirt. Et une boîte à lunch. Et un sac à dos. Et…”

Que pensez-vous de la même chose ?

