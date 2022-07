Cette robe de mariée cache une illusion d’optique. Internet l’appelle le “test de Rorschach”

Les illusions d’optique sont un mélange parfait d’art et de psychologie. Ils font partie des contenus les plus divertissants sur Internet. Alors que généralement, ces illusions sont vues sous la forme d’une image ou d’une vidéo, les utilisateurs des médias sociaux sont perplexes quant à la façon dont une robe de mariée comprend une illusion d’optique.

Un message qui a fait surface sur Reddit montre une femme portant une robe de mariée blanche. À première vue, cela ressemble à une robe de mariée ordinaire avec un travail de broderie abstrait effectué dessus. Ce n’est que lorsqu’on maintient un instant le regard qu’un schéma fixe se révèle. Le motif orné affiche ce qui ressemble au visage d’un vieil homme grincheux.

Partageant le message, l’utilisateur, dans la légende, a écrit: “J’ai vu ce joyau sur Stillwhite – tout ce que je peux voir, c’est le visage d’un vieil homme grincheux dans la dentelle.” Stillwhite est un bazar de robes de mariée basé au Royaume-Uni.

Regarde:

Depuis qu’il a été partagé, le message accumule quelques observations intéressantes dans la section des commentaires. Un utilisateur a écrit : « C’est un test de Rorschach en robe ! Jeu amusant pour tous les invités ! Le test de Rorschach est un test psychologique projectif dans lequel on montre aux sujets des taches d’encre et l’analyse est effectuée en fonction de leur interprétation des taches. De nombreux utilisateurs ont également enregistré leurs interprétations. « Je vois un dragon chinois ! » a écrit un utilisateur. “Je vois une créature du temple japonais”, a écrit un autre.

Alors que cette robe a suscité une myriade de réactions, une autre robe devenue virale a divisé Internet en deux groupes distincts. Une robe lacée, connue sous le nom de The Dress, avait divisé les internautes avec une section voyant la robe comme blanche et dorée, tandis que l’autre section voyant la robe comme noire et bleue. Et chaque section était tout à fait sûre que l’autre avait tort.

Alors, que pensez-vous de cela?

