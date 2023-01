Cette riche femme pakistanaise épousant un technicien de pneus n’est rien de moins qu’un film de Bollywood

Les films de Bollywood comme Veer Zaara et Dilwale Dulhania Le Jayenge ont une place spéciale dans nos cœurs. Ce que nous admirons le plus dans ces films romantiques classiques, c’est qu’ils sont basés sur des histoires vécues. Aujourd’hui, nous allons partager avec vous l’histoire romantique et touchante d’Ayesha, une femme issue d’une famille aisée du Pakistan. Elle est tombée amoureuse d’un technicien de pneus, Jisen, qui réparait les pneus de sa voiture. Ils ont maintenant noué le nœud nuptial et partagé leur expérience dans une interview avec Youtuber Syed Basit Ali.

La vidéo a commencé avec Syed donnant de brèves informations sur ce couple. Il a décrit comment Ayesha créait délibérément des crevaisons dans les pneus de sa voiture. Syed a révélé que ce n’était qu’une excuse pour qu’Ayesha puisse avoir une chance de rencontrer Syed. Après le briefing, il a commencé à interviewer Ayesha, qui a raconté comment sa première rencontre avec Jisen s’est produite.

Selon Ayesha, une crevaison s’est produite dans sa voiture, alors qu’elle voyageait. Avant Jisen, elle a également essayé de faire appel à d’autres techniciens de pneus, mais ils n’ont pas réussi à réparer la crevaison de sa voiture. Le moins qu’ils puissent faire est d’aider à pousser la voiture jusqu’au magasin de Jisen.

Elle a apprécié le fait que Jisen était extrêmement serviable et a immédiatement ordonné à ses ouvriers d’appliquer la ponction rapidement, en gardant à l’esprit sa sécurité. En plus de cette attitude bienveillante, elle a également applaudi que Jisen n’ait rien négligé pour la mettre à l’aise. Il commanda du thé pour elle. Ayesha a été tellement impressionnée par ces efforts qu’elle est tombée amoureuse de lui et a essayé à plusieurs reprises de saisir toutes les chances de le rencontrer. Elle a intentionnellement crevé sa voiture juste pour rencontrer Jisen.

Interrogé sur son opinion, Jisen a également exprimé sa joie du mariage et a partagé comment Ayesha ne laisse aucune chance de le taquiner pour son travail. En entendant cela, Ayesha s’est mise à rire et a dit qu’elle l’aimait beaucoup, quelle que soit sa profession. L’interview a reçu de nombreuses critiques intéressantes de la part du public.

