Le grandiose Purpose of Life (PoL) est une organisation caritative basée à Batley, dans le West Yorkshire. Ses objectifs, tels qu’approuvés par la Charity Commission, sont «d’aider les jeunes de toutes races et origines tout en étant particulièrement sensibles aux besoins des communautés ethniques minoritaires», notamment à travers l’éducation et la lutte contre la pauvreté. Rien dans sa liste sur le site Web de la Charity Commission n’indique qu’il s’agit d’une organisation musulmane. En effet, PoL déclare sur son propre site Web: «Nous sommes tous une seule famille, sans distinction de race, de religion, de couleur, etc.»

Cette semaine, le fondateur et PDG de PoL, Mohammad Sajad Hussain, a publié sur Twitter le texte intégral d’une lettre qu’il venait d’envoyer au nom de son association à Gary Kibble, le directeur de Batley Grammar School. La lettre nommait un professeur d’études religieuses à l’école. «Nous, à Purpose of Life», disait-il, avions été «profondément blessés» par le professeur nommé parce qu’il «montrait des caricatures insultantes», ce qui prouvait «la haine que les gens ressentent pour la belle religion de l’islam». Son comportement était «clairement sadique».

«Pour moi, c’est du terrorisme envers l’islam et les musulmans du monde entier», a ajouté M. Hussain.

La lettre exigeait que l’enseignant désigné soit «définitivement retiré» de l’école. Les excuses de l’école – déjà émises par M. Kibble – «ne vont pas assez loin», a-t-il déclaré. «C’est la position que prend Purpose of Life avec toute organisation qui attaque notre bien-aimé prophète Muhammad (PSL).» Par conséquent, l’école doit «reconnaître ses propres lacunes», a-t-elle conclu.

À l’extérieur du Batley Grammar School, il y a eu une manifestation pour la même cause, adressée par Mohammed Amin Pandor, un mufti local. La foule a crié: «Va chercher le directeur». M. Pandor dirige également une organisation caritative (celle-ci explicitement musulmane), appelée Peace Institute.

Il peut être trouvé sur Twitter lors d’un rassemblement public, avec les Corbynites Rebecca Long-Bailey et Laura Pidcock, dans lequel il fait l’éloge de Black Lives Matter. Dans d’autres tweets, le mufti attaque l’Inde, la France, Israël, les hindous et les bouddhistes et soutient le dirigeant turc Recep Tayyip Erdoğan. Hier, il a tweeté une fatwa islamique du mouvement Deobandi (dont il fait partie) conseillant aux musulmans de ne pas accepter les vaccins Covid-19.

On rapporte que le professeur d’études religieuses que la lettre de PoL a nommé est maintenant entré dans la clandestinité.

Certaines questions se suggèrent. Pourquoi un organisme de bienfaisance devrait-il revendiquer le droit de se débarrasser d’un enseignant? Pourquoi un organisme de bienfaisance qui n’indique pas dans son document juridique régissant qu’il est musulman aurait-il raison d’attaquer les gens pour (comme il le voit) attaquer le prophète de l’islam? Pourquoi l’une ou l’autre des organisations caritatives impliquées ici se sentirait-elle autorisée à parler au nom des parents de Batley Grammar School, et pourquoi l’école ou les autorités publiques devraient-elles reconnaître un tel droit? Pourquoi eux et d’autres manifestants organiseraient-ils une petite foule pour se tenir aux portes de l’école? Dans une société libre et plurielle, ces organisations devraient-elles être les gardiennes de ce que les musulmans peuvent être enseignés?

Il y a aussi d’autres questions. Pourquoi M. Kibble, le directeur, a-t-il jugé nécessaire de s’excuser «sans équivoque» pour la leçon en question et de transmettre les excuses du membre du personnel accusé? Pourquoi a-t-il décrit l’utilisation d’une image particulière comme «totalement inappropriée»? Dans une déclaration robuste, le ministère de l’Éducation a déclaré que les manifestations étaient «totalement inacceptables». Pourquoi M. Kibble leur a-t-il cédé?

Jusqu’à présent, tout ce que nous savons, c’est que l’enseignant impliqué donnait un cours d’études religieuses sur le blasphème. Il y montra à ses élèves du collège une caricature de Mohammed avec son turban rendu comme une bombe, probablement celle imprimée à l’origine dans Charlie Hebdo. Il y a ici un objectif pédagogique clair et facilement justifiable – bien qu’il soit bien sûr possible que l’enseignant ait mal géré l’utilisation de l’image. Dans les études religieuses, les enfants devraient apprendre ce que signifie le blasphème et comment les différentes religions y font face. On s’attendrait à ce qu’un tel enseignement – comme tout bon enseignement – soit accompagné d’exemples. Certains élèves de l’école semblent d’accord. Ils lancent courageusement une pétition pour soutenir leur enseignant en difficulté.

Il y a aussi un problème de liberté d’expression. M. Hussain de PoL dit: «Nous ne pouvons pas utiliser l’expression, la liberté d’expression, pour offenser les gens.» D’où M. Hussain tire-t-il cette idée? En Grande-Bretagne, nous pouvons, nous le faisons, et la loi le confirme. Si ce n’était pas le cas, je pourrais contrer en affirmant que l’intervention menaçante de M. Hussain m’offense – ce qu’elle fait – et le faire arrêter, et bientôt tout le monde se plaindrait de tout et la liberté d’expression serait détruite. C’est à cause de ce danger que les hauts responsables de l’Université de Cambridge ont récemment défié leur vice-chancelier réveillé et ont voté pour insister sur le fait que la liberté d’expression académique inclut le droit de ne pas respecter certaines croyances.

A Batley Grammar, une enquête sur l’affaire s’ensuit. On peut déjà deviner les résultats probables. L’enseignant «fautif» ne reviendra sûrement pas enseigner à l’école, même s’il est disculpé de tout acte répréhensible. Les autorités n’oseront pas le laisser faire. Ils auront tendance à le voir, plutôt que ses détracteurs islamistes, comme responsable de jeter du carburant sur les flammes. Il ne pourra vraisemblablement pas non plus obtenir un autre emploi dans le secteur public, pour des raisons similaires. Le but de la vie a détruit son but de la vie, en termes de carrière.

Cela l’a également laissé dans la peur. Les phrases de la lettre de M. Hussain sont rhétoriquement violentes: elles accusent le professeur de haïr l’islam, d’insulter son prophète, de commettre du terrorisme contre l’islam et les musulmans. M. Hussain assimile le comportement de l’enseignant au grand incendie qui a récemment brûlé de nombreux musulmans dans un camp de réfugiés rohingyas. Les meurtres, les viols et les brûlés vifs, dit-il, «ne feront qu’augmenter si nous le permettons [ie the teacher’s] type de comportement », qu’il qualifie également de« sadique ». Non seulement ces accusations horribles et peu charitables à porter contre quiconque, mais elles contiennent aussi, dans de nombreux cas, des mots déclencheurs pour inciter à la colère. M. Hussain et PoL ont vraisemblablement choisi leurs mots avec soin. Elles sont dites dans un contexte où l’adresse du domicile de l’enseignant a été mise en ligne. Pourquoi tous, dans les médias, l’appelons-nous «l’enseignant» alors que normalement, dans un pays libre, les personnes dans les reportages peuvent et doivent être nommées? Je pense que PoL sait pourquoi.

Où mènent de telles choses? Nous connaissons la réponse. Il y a à peine six mois, Samuel Paty, un enseignant en banlieue parisienne, enseignait également aux élèves les dessins animés de Charlie Hebdo (dans son cas, plus en référence à la liberté d’expression qu’au blasphème). Même s’il a permis aux élèves musulmans de quitter la classe ou de détourner le regard pendant qu’il utilisait les images offensantes, il a été acheté par les élèves et les parents. Un parent a mené une campagne en ligne contre lui. Cela a à son tour enflammé un jeune musulman tchétchène, qui s’est présenté aux portes de l’école. Il a demandé à un élève d’identifier M Paty, l’a suivi alors qu’il quittait son œuvre et le décapitait. Puis il a publié une photo de la tête coupée en ligne.

Avec quelle facilité cela pourrait-il arriver ici? Il serait faux de dire que des gens comme PoL veulent vraiment qu’une telle chose se produise, mais j’exerce par la présente mon droit de plus en plus menacé à la liberté d’expression et suggère qu’ils veulent effrayer l’enseignant. Ce faisant, en le nommant et en l’insultant, ils créent un climat qui peut rendre plus probable une attaque violente.