Cette réunion mère-fils vous fera partir Aww

Ils disent « il n’y a rien de plus fort que l’amour entre une mère et son fils ». Qu’il s’agisse d’un problème au travail ou de la moindre des choses, nos mamans chéries viennent à notre secours. Maintenant, une vidéo de ce lien incroyable a fait surface sur Internet. Il s’agit d’un homme du Kerala, qui a finalement rencontré sa mère après cinq ans et l’a emmenée en voyage international. Rojan Parambil, un résident du Kerala qui avait passé cinq ans en Suisse, est retourné dans son pays natal et a été profondément attristé par la vue de l’âge avancé et de la vitalité décroissante de sa mère.

Dans la vidéo, on voit Rojan portant sa mère âgée sur ses épaules, l’asseyant doucement dans une voiture. On peut voir une autre femme lui offrir une tasse de thé, qu’elle sirote joyeusement. Il est évident que la mère a beaucoup apprécié l’excursion. « Il y a des années, j’avais emmené Ammachi en Suisse et je lui avais fait visiter l’Europe. Elle était ravie de voir les nouveaux lieux. Mais je n’ai pu aller en Inde que près de 5 ans après cela à cause de Covid. Cela m’a brisé le cœur de voir Ammachi. Elle avait l’air beaucoup plus âgée – plus de cheveux blancs que jamais et plus faible. Elle ne pouvait pas se tenir debout ou marcher correctement. Elle m’a dit qu’elle n’était même pas allée à l’église depuis des années ! J’ai décidé de la sortir. Je travaille dans une maison de retraite en Suisse. »

Rojan a conclu en disant: «Ils étaient tous inquiets pour Ammachi mais toujours heureux de la voir debout. Je l’avais aussi emmenée une fois pour assister à la floraison de ‘Neelakurinji’. Elle était fatiguée et malade après le voyage mais était ravie d’avoir enfin été témoin de ce qu’elle avait toujours souhaité », selon la légende.

La vidéo a fait un carton sur les réseaux sociaux. Un utilisateur a écrit : « La mère est bénie et le fils est un ange.

Un autre a ajouté : « Les mamans sont irremplaçables. Chaque moment passé avec eux doit être apprécié. Seuls les souvenirs resteront plus tard. Je pense que c’était merveilleux que vous l’ayez emmenée.

Certains n’ont pas pu « contrôler leurs larmes en voyant cela ».