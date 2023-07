‘Cette réunion aurait-elle pu être un e-mail ?’ Pourquoi nous devons mieux organiser les réunions

Coût de la vie9:07Pourquoi les réunions sont souvent abrutissantes, le temps est nul

Quiconque a travaillé dans un bureau l’a ressenti. Vous êtes dans une heure de réunion et vous ne pouvez pas vous empêcher de penser, « pourquoi suis-je ici? » Ou, « cette réunion aurait-elle pu être un e-mail ? »

Mais le psychologue organisationnel Steven Rogelberg affirme que l’augmentation de la productivité consiste davantage à mieux organiser les réunions qu’à les éliminer complètement.

« Le problème fondamental des réunions, ce sont les mauvaises réunions, la perte de temps en réunions – mais les réunions en elles-mêmes ne sont pas intrinsèquement le problème », a déclaré Rogelberg, professeur à l’Université de Caroline du Nord. Coût de la vie.

« Les réunions sont une évolution en termes de perception des personnes comme des agents importants dans la prise de décision et… d’inclusion des personnes dans les décisions de travail et la résolution de problèmes. »

Rogelberg pourrait être considéré comme un expert des réunions. Il est l’auteur de Glad We Met: L’art et la science des réunions 1: 1, et étudie les réunions depuis deux décennies. Il a travaillé avec des entreprises comme Amazon et IBM pour améliorer leurs réunions.

« Les humains se réunissent depuis la nuit des temps. Les gens des cavernes se rencontraient. Nous avons des réunions qui ont été documentées dans le cadre de la démocratie en Grèce », a déclaré Rogelberg. « Les humains se rencontrent. Nous nous rassemblons. C’est une essence fondamentale de l’être humain. »

REGARDER | Les entreprises cherchent des moyens de réduire la « folie des réunions » : Les entreprises réduisent les réunions pour augmenter la productivité Les plaintes concernant la surcharge de réunions se sont intensifiées pendant la pandémie, maintenant certaines entreprises ont trouvé des moyens de réduire les réunions pour augmenter la productivité et la satisfaction des travailleurs.

Les changements de Shopify

Le géant canadien de la technologie Shopify s’est efforcé de réduire ses réunions au cours de la dernière année. Bloomberg a rapporté que l’entreprise a commencé à utiliser une calculatrice qui indique à ses employés combien coûte chaque réunion à l’entreprise.

En janvier, ils annulé temporairement toutes les réunions avec plus de deux personnes dans le but de donner plus de temps aux employés pour faire leur travail.

« Personne n’a rejoint Shopify pour assister à des réunions », a déclaré un porte-parole de la société à CBC dans un e-mail.

« Nous sommes une entreprise de constructeurs et d’artisans, et le temps ininterrompu est vraiment la ressource la plus importante d’un artisan », indique l’e-mail. « Nous avons constaté des impacts positifs en supprimant les réunions des calendriers au début de l’année et en demandant aux gens d’être vraiment intentionnels sur ce qu’ils ont ajouté. »

Mais un ancien employé de Shopify, que CBC a accepté de ne pas nommer alors qu’il cherche un emploi dans l’industrie de la technologie, dit que ce n’était pas du tout productif.

Shopify a fait quelques tentatives récentes pour réduire le temps que ses employés passent en réunion. (Sean Gallup/Getty Images)

Selon l’employé, il y avait des impacts « désastreux » et « tangibles » de ne plus avoir ces réunions.

« L’effet qu’ils essaient d’avoir est de réduire les inefficacités de l’organisation », a-t-il déclaré. « Ces inefficacités existent toujours, comme les gens n’ont pas appris à avoir de meilleures réunions. Au lieu de cela, nous aurions juste appris à être sournois. »

Rogelberg dit qu’il apprécie ce que Shopify essayait de faire, mais il dit que la solution à un manque de productivité n’est pas seulement d’annuler des réunions.

« Je pense également qu’il devrait y avoir une certaine rétraction dans le nombre de réunions, mais en fin de compte, leur solution ne résout pas réellement le problème fondamental des réunions. »

Comment mieux organiser les réunions

Rogelberg dit que s’améliorer lors des réunions n’est pas seulement une solution rapide. Il dit que cela nécessite plusieurs changements et un changement d’orientation.

Il note qu’il existe des moyens simples pour les entreprises d’améliorer les réunions et d’utiliser le temps des employés plus efficacement.

Il suggère de regarder qui est invité à chaque réunion. Dans de nombreux cas, dit-il, il y a trop de personnes présentes.

Rogelberg dit qu’une solution simple pour améliorer les réunions consiste à réduire le nombre de personnes invitées. (Josep Suria/Shutterstock)

Cela vient souvent d’un désir d’être plus inclusif, dit Rogelberg, mais cela peut aussi être simplement de la paresse, car la technologie permet d’inviter facilement plus de personnes. Il dit que les gestionnaires utilisent également les réunions pour suivre leurs employés et obtenir des mises à jour sur la quantité de travail qu’ils font.

Il peut donc parfois être utile de réduire le nombre de personnes invitées à une réunion ou de laisser certaines personnes quitter la réunion plus tôt.

Rogelberg suggère également d’avoir un ordre du jour ciblé qui vise à répondre aux questions, au lieu d’une simple liste de choses à discuter.

« Si vous ne pouvez penser à aucune question, cela signifie probablement que vous n’avez pas besoin d’une réunion. »