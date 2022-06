Cette retraite offre une forme (assez chère) de soins post-partum

“Nous sommes là pour faciliter la transition entre l’hôpital et la maison”, a déclaré Boram Nam, qui, avec son mari Suk Park, a fondé Boram Postnatal Retreat, situé au neuvième étage de l’hôtel cinq étoiles Langham à New York. Ville et week-end de fête des mères ouvert. (Ils ont nommé la retraite Boram parce que cela signifie “quelque chose de fructueux après un travail acharné” en coréen, a déclaré Mme Nam.)

Pour un prix élevé de 1 300 $ à 1 400 $ par nuit, une femme qui vient d’avoir un bébé reçoit la plupart des choses dont elle a besoin (soins physiques et mentaux; les soins médicaux sont toutefois à la charge de la mère et de son médecin extérieur) et encore plus de choses qu’elle veut probablement (dormir; massage des pieds sur demande; banh mi qui lui est livré chambre; et un tire-lait nettoyé entre les utilisations.) La plupart des clients restent trois, cinq ou sept nuits.

“C’est comme le paradis pour les patientes en post-partum.”

Le Dr Robbins s’est enregistré environ un mois après la naissance d’Otto; elle avait entendu parler de Boram par un collègue. C’était sa troisième césarienne et elle a trouvé la récupération post-opératoire très difficile, d’autant plus qu’elle avait un enfant de 4 ans et un enfant de 2 ans à la maison.

Lorsqu’elle est arrivée à Boram, elle était mentalement et physiquement épuisée, alors elle s’est délectée de la baignoire en marbre, de la douche à effet pluie, de la machine Nespresso et du lit suédois Duxiana. Sa suite était également équipée d’un berceau de qualité hospitalière et de couches écologiques Coterie. Les éléments du menu comprennent des aliments censés nourrir les nouvelles mères : soupe aux algues, moelle osseuse et steak.