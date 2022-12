Cette rencontre entre guépard et phacochère est devenue accro à Internet

Une vidéo virale d’un phacochère face à face avec un guépard est devenue virale sur Internet. Dans la vidéo, on peut voir l’animal sauvage Warthog se rapprocher de son prédateur Cheetah. Cette vidéo a été publiée le 14 décembre 2022 sur le compte YouTube Maasai Sightings. Jusqu’à présent, la vidéo a amassé plus de 4 vues Lakh et fait énormément de bruit sur Internet.

La légende de la vidéo disait : « Les phacochères ont une mauvaise vue mais d’excellents sens de l’ouïe et de l’odorat. Leurs yeux sont placés haut sur leur tête afin qu’ils puissent repérer les prédateurs, même en broutant ».

Le guépard est connu comme le mammifère terrestre le plus rapide au monde et se nourrit souvent d’antilopes de petite à moyenne taille telles que le springbok, le céphalophe et l’impala. Cependant, ils tuent parfois aussi des phacochères, des lapins, des oiseaux et des jeunes d’antilopes plus grandes pour leur alimentation.

Cette vidéo, qui a été partagée sur YouTube, montre Warthog faisant de plus petits pas tout en s’approchant du guépard. Il avance en direction du Guépard pour le voir parfaitement. La vue d’un phacochère est généralement faible et donc dans la vidéo, on peut également le voir s’approcher du guépard pour jeter un coup d’œil à l’animal. La vidéo montre également Warthog debout devant le guépard pendant moins de minutes, puis quittant l’endroit.

La rare vidéo du guépard et du phacochère est devenue virale sur les réseaux sociaux et plusieurs utilisateurs de réseaux sociaux ont accédé à la section des commentaires pour partager leurs commentaires sur l’incident. Un utilisateur a écrit : « Maintenant, c’est la nature. C’est l’inverse de la nature mais j’avoue que j’aime cette vidéo non seulement parce que c’est la nature mais aussi parce qu’elle a une bonne fin. Je l’aime bien”.

Un autre utilisateur des médias sociaux a commenté : « Je dirais que le guépard est le chanceux de cette rencontre, chanceux que le porc n’ait pas chargé de manière agressive et qu’il ne soit peut-être pas en mesure d’esquiver une telle attaque à une distance aussi proche ». Un utilisateur a également écrit : “Un guépard n’est pas à la hauteur d’un phacochère adulte️”.

