Cette remise sournoise vous permet d’économiser plus de 100 $ sur une barre de son JBL 2.0

Vous n’avez pas besoin d’une configuration de son surround compliquée ou coûteuse pour améliorer le son de votre téléviseur. La barre de son tout-en-un JBL Bar 2.0 est une solution simple et compacte qui peut apporter un son puissant et immersif à vos soirées cinéma à domicile, et vous pouvez dès maintenant l’acquérir à un prix très réduit. Bien que vous ne voyiez aucune économie répertoriée chez Harman Audio, le prix tombera automatiquement à seulement 82 $ lorsque vous l’ajouterez à votre panier, ce qui vous fait économiser 118 $ par rapport au prix habituel. Mais il n’y a pas d’expiration définie pour cette offre discrète, nous vous recommandons donc d’en profiter le plus tôt possible si vous ne voulez pas manquer ces économies.

Cette barre de son JBL 2.0 canaux offre un son sérieux pour une configuration monobloc. Il offre une puissance de sortie totale de 80 W et est équipé de deux haut-parleurs large bande pour des aigus nets et des graves profonds et riches. De plus, il dispose d’un décodeur Dolby Digital pour émuler l’audio multicanal pour une expérience visuelle véritablement immersive et cinématographique. Il dispose également du Bluetooth intégré pour une diffusion de musique sans fil facile depuis votre téléphone, ordinateur portable ou d’autres appareils. De plus, il est incroyablement facile à configurer avec à la fois un port HDMI ARC et une connexion par câble optique.

