Cette règle pourrait empêcher plusieurs gymnastes américains de médailles

TOKYO – Les femmes américaines ne peuvent pas remporter toutes les médailles de gymnastique, et ce n’est pas seulement leur compétition internationale qui les retient.

Ce sont aussi les règles de la Fédération Internationale de Gymnastique.

Bien que l’équipe soit talentueuse et suffisamment solide pour remporter un autre titre par équipe et remporter un nombre substantiel de médailles, la règle des deux par pays est presque certaine de laisser certaines femmes américaines en dehors des finales du concours général et des épreuves par épreuve.

Prenez l’exercice au sol, par exemple.

Simone Biles a remporté cinq médailles d’or mondiales dans cette épreuve et l’a remportée aux Jeux olympiques de Rio il y a cinq ans. Elle a également deux compétences au sol qui portent son nom dans le code de pointage. Sûr de dire, nous pouvons la crayonner pour faire cette finale.

Mais qui est l’autre Américain ? Jordan Chiles a terminé à deux places de Biles aux essais, ce qui en fait la plus proche de tous les membres de l’équipe olympique. Elle a également remporté l’épreuve de la Winter Cup, où Biles n’a pas participé.

Sunisa Lee a une médaille d’argent dans l’épreuve des championnats du monde de 2019, et Jade Carey en a une de 2017. MyKayla Skinner, qui a reçu une place individuelle et ne participera pas à la compétition par équipe, et Grace McCallum pourraient être dans le mix.

En réalité, les femmes américaines pourraient avoir quatre des huit meilleurs scores et voir deux gymnastes exclues de cette finale.

Idem pour le coffre.

Biles a décroché son double carpé Yurchenko lors d’un entraînement sur le podium jeudi, et elle semble prête à l’utiliser en compétition. (Si elle le fait, ce sera la cinquième compétence nommée pour elle dans le code de pointage.)

Le saut – au cours duquel Biles fait un rond sur la planche d’envol, un saut de main arrière sur le saut et se retourne deux fois avec son corps dans une position carpée – est si difficile que la plupart des hommes ne l’essayent pas.

Skinner a terminé deuxième derrière Biles aux championnats américains et aux essais, et Chiles devrait être dans le mix. Jade Carey, qui a qualifié sa place individuelle en fonction de ses résultats au sol et au saut de cheval aux épreuves de Coupe du monde, a remporté deux médailles mondiales au saut de cheval.

À la fin des qualifications, plusieurs Américaines pourraient se retrouver parmi les meilleures au monde, mais laissées de côté lorsqu’il s’agit de se battre pour une médaille.

Ce n’est pas un nouveau poste. Lors des Jeux de Rio il y a cinq ans, Biles, Aly Raisman et Gabby Douglas ont terminé parmi les trois premiers du concours général, mais Douglas – le champion olympique de 2012 – n’a pas atteint la finale en raison de la règle des deux par pays.

Et bien que cela puisse affecter de manière disproportionnée les femmes américaines, la règle nuit également à d’autres pays.

Viktoriia Listunova, championne d’Europe et de Russie en titre, manquera la finale du concours général car elle a terminé derrière ses coéquipières Angelina Melnikova et Vladislava Urazova.

Le champion national de Chine, Lu Yufei, a également été victime de la règle, terminant à seulement 0,066 derrière son coéquipier Zhang Jin. Mais la Chine a protesté contre le score d’exercice au sol de Lu, et le changement l’a placée devant Zhang, de 0,1