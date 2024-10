Désencombrer votre espace peut ressembler à une tâche herculéenne que vous préférez de loin reporter plutôt que de vous attaquer. Mais une règle empirique simple et au nom comique peut vous aider à faire des progrès. C’est ce qu’on appelle la « règle du caca ».

Lorsque vous essayez de décider si vous devez conserver ou vous débarrasser d’un objet, posez-vous cette question : si l’objet contenait des crottes, est-ce que je le laverais ou le jetterais-je ?

Cette « règle » est devenue virale après que la créatrice de contenu sur le TDAH, Becka Karle, connue sous le nom de @adhdorganisé sur TikToka publié une vidéo à ce sujet sur la plateforme de médias sociaux en juillet. La vidéo a accumulé 175 000 vues sur TikTok avant de faire le tour du monde. autre réseaux sociaux Sites.

Karle a déclaré au HuffPost qu’elle avait entendu parler pour la première fois de la règle du caca par un thérapeute qu’elle consultait pour l’aider à gérer ses symptômes de trouble de déficit d’attention/hyperactivité. À l’époque, Karle réduisait la taille de sa maison, ayant du mal à nettoyer et à purger les objets qu’elle avait accumulés au fil des années. Difficulté à rester organisé est un défi courant chez les personnes atteintes de TDAH (plus d’informations à ce sujet ci-dessous).

Son thérapeute lui a dit de prendre chaque objet dans ses mains et d’imaginer du caca dessus.

« Comme un vieux produit de toilette ou quelque chose comme ça, ce serait dégoûtant, non ? Alors mon thérapeute m’a dit : « Voudriez-vous laver les crottes de ça ? Et je me suis dit : « Absolument pas. Tout serait entre les mailles du filet, vous savez ?’ », a déclaré Karle. « Et elle m’a dit : ‘Exactement.’ Maintenant, que diriez-vous d’une chemise que vous portez souvent au travail ? Et je me dis : « Honnêtement, je le laverais probablement. »

Karle a déclaré que la règle du caca fonctionnait pour elle parce qu’elle était «une personne très visuelle et littérale» et que cela la tenait «responsable».

Dans les commentaires de la vidéo virale de Karle, un utilisateur de TikTok a comparé la règle du caca à Marie Kondo‘s propre technique de rangement mais avec une torsion, en écrivant : « Alors… « Est-ce que cela suscite de la joie ? » de Marie Kondo ? rendu plus viscéral ? Aimer. »

Et dans un article viral consulté plus de 5 millions de fois, Cooper Ownbey, chercheur en archives et scénariste, a écrit sur X, anciennement appelé Twitter, que la méthode de Kondo n’a jamais fonctionné pour elle mais qu’« un tiktokeur TDAH vient de changer toute ma vie en introduisant ‘ la règle du caca.’

@cooperownbey / Via x.com

Krista Carvinun thérapeute spécialisé dans les adultes TDAH basée en Ontario, au Canada, a déclaré au HuffPost qu’elle connaissait la règle du caca.

« Je suis toujours à la recherche de conseils mémorables et faciles à mettre en œuvre qui peuvent potentiellement aider mes clients », a-t-elle déclaré. « Je pense que pour le bon TDAH, la règle du caca a juste ce qu’il faut d’humour pour que cette astuce soit mémorable. »

Pourquoi cette règle pourrait fonctionner pour vous

stevecoleimages via Getty Images

Les personnes atteintes de TDAH peuvent avoir des difficultés à s’organiser et à entretenir leur maison en raison de ce qu’on appelle un dysfonctionnement exécutif, qui est l’un des principaux symptômes de la maladie.

« De nombreuses personnes atteintes de TDAH ont du mal à utiliser systématiquement nos compétences fonctionnelles exécutives – les compétences cérébrales qui nous aident à traduire des pensées complexes orientées vers des tâches en actions dirigées vers un objectif qui nous aident à « exécuter » un comportement », a déclaré Carvin.

Les compétences des fonctions exécutives vous aident à faire des choses comme vous rappeler d’accomplir certaines tâches et les étapes nécessaires pour les accomplir, garder une trace des informations et des éléments nécessaires à l’exécution des tâches, planifier et prioriser tout en répondant aux changements de demandes et gérer votre attention, temps et émotions tout en exécutant une tâche sans perdre d’intérêt ni de motivation, a expliqué Carvin.

Si vous rencontrez des difficultés avec un dysfonctionnement exécutif, organiser et ranger votre maison peut être difficile à faire « surtout sans être distrait, fatigué ou ennuyé », a déclaré Carvin.

Carvin a déclaré qu’elle recommanderait la règle du caca comme une astuce de désencombrement « pour le bon client avec le bon sens de l’humour » car elle « contribue à simplifier le processus décisionnel complexe concernant le désencombrement avec lequel les TDAH pourraient avoir du mal en raison d’un dysfonctionnement exécutif ».

« La stratégie aborde la décision de conserver ou non un article d’une manière intelligente, concrète et claire qui pourrait bien fonctionner pour le bon client », a-t-elle ajouté.

Vous n’avez pas besoin d’être atteint de TDAH pour bénéficier de la règle des crottes. Si vous le trouvez utile, vous pouvez l’utiliser pour vous aider à prendre des décisions délicates concernant les éléments suffisamment importants pour être conservés et ceux dont vous feriez mieux de donner ou de vous débarrasser lors de votre prochain effort de désencombrement.Cet article a été initialement publié sur HuffPost.