Cette région a alimenté le boom démographique de l’Inde. Maintenant c’est en danger.

Une bande dessinée commence : Quarante pour cent des 1,4 milliard d’habitants de l’Inde vivent dans une étendue de terre relativement petite, la plaine indo-gangétique. La façon dont la région est devenue un berceau de la civilisation n’est pas un accident de l’histoire, mais plutôt un exemple de la façon dont la géographie a façonné le pays et a contribué à en faire la nation la plus peuplée du monde. Alors que le boom démographique du pays est souvent attribué aux taux de fécondité, une explication plus fondamentale peut être trouvée dans le sol de ces grandes plaines. À 270 000 milles carrés, la plaine est l’une des étendues de terre les plus fertiles au monde. Une carte colorée et abstraite montre divers aspects de la plaine avec des étiquettes : Elle se situe entre l’Indus et le Gange. La chaîne de montagnes de l’Himalaya est située au nord. Les montagnes bloquent l’air froid et sec de l’Asie centrale, créant un environnement idéal pour la croissance des cultures. Les minéraux des glaciers himalayens fondent dans les rivières, qui sont ensuite imbibées par la terre, la rendant très fertile.

La narration continue : Les gens affluent ici depuis pratiquement aussi longtemps que les civilisations urbaines existent. En 1963, des archéologues ont découvert des vestiges vieux de 5000 ans de l’une des plus grandes villes de la civilisation de la vallée de l’Indus à Rakhigarhi, un site de fouilles à Haryana, en Inde. Une carte du site archéologique contient divers éléments qui sont étiquetés comme tels : Les fouilles de l’enquête archéologique de l’Inde ont révélé qu’ils avaient des maisons en briques séchées au soleil en rangées parallèles à la rue ; Infrastructure d’assainissement avancée avec salles de bains et cuisines connectées à des bocaux de trempage ; grands greniers; plate-forme pour moudre les grains; système de drainage en brique cuite; fabrique de perles; complexe de marché ; Rivière Sasraswati. Narration : Les archéologues ont trouvé les restes d’un four à poterie, des articles en céramique, du matériel de cuisine, des figurines d’animaux et des chariots jouets. Cette poterie est faite du sol alluvial qui rend les plaines indo-gangétiques si fertiles. Les miniatures montrent des œuvres d’art de l’époque : The Dancing Girl, une sculpture de la civilisation de la vallée de l’Indus ; Figurines animales en terre cuite de la civilisation harappéenne mature ; Récipient à vaisselle sur pied de la civilisation harappéenne ; Cerceau en argent et sceau de timbre de Rakhigarhi.

L’histoire continue sous la publicité L’histoire continue sous la publicité

Narration : Le modèle climatique unique de la région lui a permis de favoriser les civilisations au fil du temps. La présence de la chaîne de montagnes himalayenne contribue à la création du système de mousson. La gamme se réchauffe et puise l’humidité de l’océan pendant l’été. Une illustration montre un village côtier au pied de l’Himalaya. Une carte en médaillon montre les précipitations pré-mousson par état en Inde à l’été 2023 : La bande médiane du pays montre moins de 87,7 mm ; les états autour de cela montrent 87,7-150,2 mm ; et les États des côtes nord, sud et est affichent 150,2 mm à plus de 275,2 mm et plus. Une série d’illustrations illustrent ce processus : L’air humide monte. Les montagnes agissent comme une barrière naturelle. L’air humide ne peut pas traverser les régions plus sèches du plateau tibétain. L’air se refroidit et se condense… et se transforme en pluie et en neige… ce qui arrose une grande partie des récoltes de l’Inde.

Narration : L’abondance de la plaine indo-gangétique a attiré les agriculteurs sur son sol. Cela conduit à sa dégradation. Les émissions excessives de l’industrialisation et de l’agriculture ont entraîné une forte concentration de particules fines dans la région. La baisse de la qualité de l’air a réduit de sept ans l’espérance de vie dans la région. Narration : Les aérosols provenant de la pollution industrielle, des combustibles de cuisine et des gaz d’échappement des voitures modifient également les régimes de précipitations et ont un effet néfaste sur les moussons. Cela a conduit à davantage de sécheresses et à des périodes sèches plus longues. Les illustrations montrent le Qutb Minar en contraste avec l’industrialisation moderne des cheminées de fumée; fumées de cuisson; et les gaz d’échappement des voitures. Les émissions montent, obscurcissant presque la tour. Une autre illustration montre de la terre sèche et fissurée.

L’histoire continue sous la publicité L’histoire continue sous la publicité

Narration : L’abondance de la plaine indo-gangétique a attiré les agriculteurs sur son sol. Cela conduit à sa dégradation. Les émissions excessives de l’industrialisation et de l’agriculture ont entraîné une forte concentration de particules fines dans la région. La baisse de la qualité de l’air a réduit de sept ans l’espérance de vie dans la région. Narration : Les aérosols provenant de la pollution industrielle, des combustibles de cuisine et des gaz d’échappement des voitures modifient également les régimes de précipitations et nuisent aux moussons. Cela a conduit à davantage de sécheresses et à des périodes sèches plus longues. Les illustrations montrent le Qutb Minar en contraste avec l’industrialisation moderne des cheminées de fumée ; fumées de cuisson; et les gaz d’échappement des voitures. Les émissions montent, obscurcissant presque la tour. Une autre illustration montre de la terre sèche et fissurée.

Yusuf Jameel, scientifique des données chez Project Drawdown, une organisation de recherche axée sur les solutions climatiques fondées sur la science, déclare : « Les modèles climatiques s’accordent à dire qu’à mesure que la quantité de gaz à effet de serre dans l’atmosphère augmente et que l’air est capable de transporter plus d’humidité, le les pluies de la mousson d’été augmenteront et il y aura plus d’épisodes de précipitations extrêmes. Des inondations majeures comme celle au Pakistan l’année dernière – qui ont été causées après des semaines de pluies intenses [and] est susceptible de devenir plus courant. Narration : Les événements climatiques extrêmes ont entraîné une baisse des rendements des cultures, affectant la sécurité alimentaire et les moyens de subsistance dans la région. Une illustration de Jameel parle de la citation. D’autres panneaux montrent les émissions industrielles des cheminées; fortes précipitations; une ville inondée au Pakistan ; et une maison sous des cordons d’alimentation et un ciel très chaud.

Narration : La plaine est également extrêmement vulnérable au changement climatique. C’est en partie à cause de sa forte densité de population et en partie à cause de ce que Sachchida Nand Tripathi, chercheur à l’Indian Institute of Technology-Kanpur, appelle « l’effet vallée ». Alors que l’Himalaya se trouve au nord des plaines, le plateau du Deccan se trouve au sud. Les deux barrières provoquent la stagnation de l’air dans la région, entraînant une concentration plus élevée d’aérosols. Cela accélère le taux de fonte des glaciers de l’Himalaya. Les effets commencent déjà à se faire sentir. En 2022, des événements météorologiques extrêmes, notamment de fortes pluies, des orages, des cyclones tropicaux et des vagues de chaleur meurtrières, ont touché près de 5 millions d’acres de superficie cultivée. L’Inde est le plus grand exportateur de riz au monde, représentant environ 40 % des exportations mondiales. Les événements climatiques extrêmes ont un impact non seulement sur la population croissante de l’Inde, mais aussi sur de nombreux autres pays dans le monde. Graphiques : deux cartes montrent le croisement entre les États de la plaine indo-gangétique et les États les plus vulnérables au changement climatique. Le croisement comprend: le Pendjab, le Rajasthan, l’Uttar Pradesh, le Bihar et l’Assam.

Narration : Mais les chercheurs disent qu’il y a encore de l’espoir. Paul West, écologiste chez Project Drawdown, suggère qu’il existe des moyens d’assurer plus de stabilité et de durabilité. Illustration : Un portrait de West parle de sa citation. Cubes isométriques représentant les solutions suivantes : Construire des sols sains pour améliorer les rendements des cultures ; utiliser moins d’engrais azotés; réduire les émissions de gaz à effet de serre; drainer les rizières inondées pour réduire les émissions de méthane ; l’agroforesterie pour créer des conditions diverses ; planter des cultures de couverture pour réduire l’érosion des sols; plantez des cultures diverses ou pérennes (une tradition qui remonte aux civilisations de la vallée de l’Indus).