Cette refonte de Google Shopping est assez différente de la recherche

En 2021, l’application Google Shopping sur Android et iOS est devenue obsolète pour la version Internet. Google Shopping fait désormais l’objet d’une refonte assez notable.

Les modifications commencent par le logo dans le coin supérieur droit. Il existe une version schématique de l’icône Google Shopping, cette version simplifiée étant assez élégante.

Pendant ce temps, une véritable police est utilisée pour « Google » au lieu du logo habituel pour un look plus uniforme avec le « Shopping » qui vient après. Il y a un raccourci « Offres » à droite à côté de la grille des applications et du sélecteur de compte.

Un dégradé bleu s’étend jusqu’à la barre d’application qui présente le champ de recherche, tandis qu’un bouton hamburger différent (la troisième ligne est plus courte que les deux premières) de toutes les autres applications Google est utilisé. C’est un changement assez inattendu, car il ouvre un tiroir de navigation qui supprime les coins arrondis.

« Shopping home » et « Deals » sont accompagnés d’icônes de couleur, tandis que les boutons proéminents sont placés dans des conteneurs en forme de pilule sur fond gris.











Lorsque vous recherchez réellement un produit, la barre d’outils « Affiner les résultats » est placée dans un conteneur arrondi avec des en-têtes en gras. Notez également comment les filtres en forme de pilule ont été remplacés par des rectangles arrondis.

Cependant, le plus gros changement est une animation extrêmement ludique lors du chargement de la page derrière le logo « Google Shopping ». Cela évoque un scan de code-barres qui convient évidemment au site Internet. L’effet est légèrement plus évident lorsque le thème sombre est activé.

Cette refonte de Google Shopping n’apparaît pas encore pour tous les comptes. Nous le voyons lors de la déconnexion (Incognito).

Combinés, ces changements rendent Google Shopping très différent de tous les autres sites propriétaires. Il n’est pas encore clair si cela indique une nouvelle orientation de conception pour la recherche Google.

Merci au pronostiqueur