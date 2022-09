Cette recette de pâtes Gulab Jamun donne des cauchemars aux internautes

Après le chai aux fruits du dragon et les pakodas au chocolat, une autre combinaison d’aliments bizarres qui a fait son apparition sur Internet est “Gulab Jamun White Sauce Pasta”. Donnant des cauchemars aux personnes qui aiment ce plat sucré indien, une vidéo montre un vendeur de rue ajoutant du gulab jamun à des pâtes. La créatrice de contenu Trupti Marolia a posté cette vidéo sur son compte Instagram. Dans la vidéo, on peut voir sa mère réagir à la recette. “Horrible combinaison”, peut-on l’entendre dire alors que le vendeur prépare le plat.

“Envoyez-le à quelqu’un qui aime les gulab jamuns ou les pâtes”, a-t-elle écrit dans la légende. Dans la vidéo, le vendeur ajoute d’abord de l’huile, puis des légumes. De plus, dans la vidéo, on peut voir le vendeur préparer des pâtes à la sauce blanche et c’est à ce moment qu’il ajoute le gulab jamun. Regardez par vous-même :

La vidéo est maintenant devenue virale et a réussi à rassembler plus de 5 000 likes. Les gens peuvent être vus en train de laisser des emojis rieurs dans la section des commentaires.

Cela survient juste après que la nouvelle d’un vendeur au Bangladesh vendant un nouveau type de chai a déconcerté les internautes. Une vidéo, qui devient virale actuellement, montre un vendeur de nourriture de rue faisant du chai aux fruits du dragon. « Waali chai au fruit du dragon rose ! Ye reel aapke liye intéressant depuis le Bangladesh », a lu la légende de la vidéo.

Dans la vidéo, on peut voir le vendeur verser du thé chaud dans un gobelet en verre et ajouter de l’extrait de fruit du dragon dans le thé. Plus loin dans la vidéo, il ajoute une cuillerée de lait concentré dans le thé chaud qui prend ensuite une couleur rosée en raison de la présence de fruit du dragon.

De plus, une vidéo bizarre du processus de fabrication de pakoda du vendeur devient virale sur la vidéo, laissant tous les amateurs de pakoda mal à l’aise. Dans la vidéo qui fait le tour des réseaux sociaux, le vendeur indien s’empare d’un chocolat laitier au lait pour enchaîner avec la spécialité expérimentale. Les pakodas sont préparés en trempant une garniture à base d’épices dans une pâte à base de farine de gramme. En remplaçant les ingrédients de base, le vendeur trempe une barre de chocolat entier dans la pâte liquide.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz et dernières nouvelles ici