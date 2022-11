Cette recette de gâteau aux fruits double la saveur

Un amalgame dense de fruits secs et de noix maintenus ensemble par une pâte épaisse et beurrée, le gâteau aux fruits était à l’origine une façon de conserver les fruits et les noix. Le gâteau absorbe lentement l’alcool pendant le processus de vieillissement, ce qui évite la détérioration, puis il est recouvert de confiture et de pâte d’amande avant d’être scellé hermétiquement dans de la glace royale. Dans cet état, non coupé, il se conserverait des mois voire des années.

Ma version saute tout cela et, même si le gâteau ne durera pas des années, il se conservera bien plus d’une semaine sur votre comptoir. La pâte, mélangée au batteur à main, comprend de la pâte d’amande (un clin d’œil à la couverture habituelle de massepain), qui contribue à augmenter les qualités de conservation du gâteau avec sa forte teneur en sucre et en matières grasses. Mis à part une quantité généreuse de fruits secs trempés, la pâte ne contient aucun liquide ajouté, ce qui maintient les proportions de sucre et de graisse élevées et favorise un environnement dans lequel les bactéries ont peu de chances de prospérer. En prime, la saveur du gâteau aux fruits s’améliore en fait plus il reste longtemps.