Cette recette de dinde de Thanksgiving est facile et infaillible

Tout d’abord, donnons-nous une idée approximative de la structure des muscles. Les cellules musculaires sont longues et élastiques et sont liées ensemble dans des gaines protéiques appelées fibrilles. Ces fibrilles sont disposées dans le sens de la longueur en faisceaux – comme les filaments d’un câble à fibre optique – qui donnent à la viande son grain distinctif. Au fur et à mesure que la viande se réchauffe, les protéines qui entourent ces faisceaux changent de forme et se contractent, ce qui oblige ces faisceaux à se resserrer de plus en plus, ce qui finit par expulser les jus. Tout comme le dentifrice sort d’un tube, une fois que le jus est expulsé, il n’y a aucun moyen de le remettre à l’intérieur. C’est pourquoi la viande trop cuite finit par sécher, même lorsqu’elle est cuite dans un environnement humide.

Le sel dans une saumure dissout certaines des protéines de ces faisceaux. Une structure protéique plus faible signifie moins de compression, ce qui donne une viande cuite plus juteuse. De plus, comme une saumure salée fait son chemin de l’extérieur vers l’intérieur, ses effets les plus importants se feront sentir sur les couches les plus externes des fibres musculaires, les zones les plus sujettes à la surcuisson.

Bien que les avantages de faire tremper une dinde dans une saumure liquide soient évidents, en particulier dans la viande de poitrine maigre, il existe certains inconvénients. Le premier est l’espace. Dans une cuisine de restaurant avec un réfrigérateur de plain-pied, l’espace n’est pas un problème, mais à la maison, trouver un récipient pouvant contenir une dinde entière et garder le réfrigérateur au frais pendant quelques nuits n’est pas aussi facile. J’avais l’habitude de recourir à la saumure de la dinde dans une glacière, que je gardais au frais avec des packs de glace que je changeais toutes les six à huit heures. (Des packs de glace étaient nécessaires car l’utilisation de glace ordinaire finirait par diluer la saumure à mesure qu’elle fondait.)

Le deuxième inconvénient est que la saumure liquide peut diluer la saveur de la dinde. Une dinde saumurée peut avoir un goût plus juteux, mais elle a aussi un goût dilué, car il y a un échange inévitable de liquide entre la dinde et la saumure pendant son trempage prolongé.

La solution? Abandonnez la solution. Ces jours-ci, j’utilise une méthode de salage connue sous le nom de « saumurage à sec », que j’ai apprise de la recette du chef Judy Rodgers pour le poulet rôti qu’elle a servi au Zuni Café à San Francisco. Tout ce que vous avez à faire est de saler votre dinde à l’intérieur et à l’extérieur avec du gros sel (cela fonctionne mieux si vous mettez un peu de sel entre la viande et la peau sur la poitrine, mais même saler sur la peau aidera), placez-la à découvert sur un mettre au réfrigérateur et laisser reposer un jour ou deux. Au départ, le sel extraira le liquide de la dinde – vous le verrez commencer à perler à la surface en quelques minutes. Le sel se dissout ensuite dans ce liquide, créant une saumure super concentrée qui commencera ensuite à retourner dans l’oiseau, dissolvant les protéines musculaires au fur et à mesure.

Lors des tests que j’ai effectués pour ma colonne Food Lab chez Serious Eats, j’ai découvert que la volaille saumurée à sec ainsi que les oiseaux traditionnellement saumurés retenaient environ 35% d’humidité en plus que la volaille non saumurée. Mais l’un des avantages du saumurage à sec est que la saveur de la dinde reste non diluée par un excès d’eau.

Bien que le saumurage soit essentiel, la gestion de la température l’est encore plus. L’objectif est de faire cuire la viande de cuisse brune plus rapidement que la viande de poitrine maigre. La méthode traditionnelle de rôtir une dinde – en la plaçant sur une grille dans une rôtissoire profonde – accomplit exactement le contraire. Une rôtissoire profonde réduit le flux d’air chaud autour des cuisses et du dos de la dinde, tandis que la viande de poitrine reste élevée au-dessus de la grille, ce qui accélère sa cuisson. Au moment où la viande de cuisse a atteint les 170 à 180 degrés requis, la viande de poitrine est désespérément trop cuite.