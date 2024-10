La croissance allemande s’effondre de plus en plus, et le ministre de l’Economie alterne entre l’édulcoration et la désignation de boucs émissaires.

Alexeï Miller, directeur de longue date du géant russe de l’énergie Gazprom, n’est pas connu pour ses excès rhétoriques. C’est pourquoi sa récente déclaration publique au Forum international du gaz de Saint-Pétersbourg devrait inciter les Européens, et notamment les Allemands, à dresser l’oreille.

Meunier expliqué que le « destruction artificielle de la demande » sur le marché du gaz de l’UE – c’est-à-dire les sanctions occidentales et un peu Pipeline américano-britannique-ukrainien bombardement « entre amis » – a conduit à une poursuite « désindustrialisation » de l’Europe occidentale qui va perturber ses économies « depuis au moins une décennie » dans le meilleur des cas.

Selon des expertises plus pessimistes, on assiste à une « Le suicide économique de l’Europe » Miller a ajouté, avec son « locomotive » – un surnom traditionnel de l’Allemagne – aujourd’hui le nom du continent « homme malade. » Et cela, a souligné Miller, est un diagnostic « avec lequel on peut être d’accord. »

Le contexte compte toujours. En raison de la décision absurde de Berlin de se joindre avec enthousiasme à la guerre par procuration américaine contre la Russie en Ukraine, les relations germano-russes sont à leur plus bas niveau depuis, littéralement, 1945. Les Allemands pourraient donc être tentés de rejeter les paroles dures de Miller comme étant loin d’être objectives. . Mais ils auraient tort car il a les faits de son côté.

Robert Habeck, le ministre vert allemand de l’économie, vient de devoir revoir à la baisse ses prévisions de croissance pour l’ensemble de 2024. À tel point, en fait, qu’au lieu de la minuscule augmentation de 0,3 % – oui, vous avez bien lu : c’est ce qui est considéré comme bien des nouvelles maintenant en Allemagne, si ça arrive, ce qui n’arrive pas – le pays s’oriente vers un moins 0,2%. L’économie allemande n’est pas simplement stagnant, il diminue. Quand Berlin rêvait encore de cette croissance somptueuse de 0,3% qu’est pas En réalité, les représentants du gouvernement parlent d’un tournant. Eh bien, il y a eu un tournant bien, un autre pour le pire.

Ce qui rend la situation bien pire, c’est qu’il ne s’agit pas d’un événement aberrant ou d’un phénomène temporaire mais de la nouvelle et misérable normalité allemande. Ou, comme le disent les économistes allemands, leur pays est coincé dans une « crise structurelle profonde.»

Même l’économiste fervent partisan de l’OTAN et russophobe est déjà arrivé aux mêmes conclusions l’été dernier. Demander (rhétoriquement) si l’Allemagne était « l’homme malade d’Europe», le journal a constaté que, depuis 2018, Berlin préside à une économie économique « traînard. »

Avant cela, l’Allemagne se portait plutôt bien. Après le milieu des années 2000, son économie a connu une croissance – cumulative – de 24 %, tandis que la Grande-Bretagne a ajouté 22 % et la France seulement 18 %. Mais dès l’année dernière, le Fonds monétaire international (FMI) prévoyait que l’Allemagne cumulatif une croissance de seulement 8 % pour la période 2019 à 2029, alors qu’elle prévoit 15 % pour les Pays-Bas et 17 % pour les États-Unis. Et au train où vont les choses, le FMI a peut-être été trop optimiste.















La profonde crise économique que traverse l’Allemagne a de nombreuses causes. Ils comprennent une population vieillissante ; une numérisation faible ; un excès de bureaucratie (mais cela a toujours été le cas) ; des impôts sur les sociétés que certains jugent trop élevés (mais il y aura toujours quelqu’un qui se plaindra des impôts) ; l’incapacité du pays à surmonter plus rapidement le choc du Covid ; la détérioration massive des relations avec la Chine, un marché clé pour l’Allemagne en général et un facteur indispensable à la construction du « de bons moments » avant 2018 ; la dépendance de l’Allemagne à l’égard des chaînes d’approvisionnement mondiales et des marchés au-delà de la Chine, ce qui signifie qu’elle est durement touchée par la fracture actuelle de l’économie mondialisée ; la décision insensée d’abandonner l’énergie nucléaire et, liée à cela, l’échec d’un système parfaitement foutu « transition verte ».

Pourtant, seuls les paresseux rassemblent un sac de facteurs causals et terminent leur analyse par un simple « tout ce qui précède. » Pour faire mieux, il faut au minimum identifier les facteurs les plus cruciaux. Il ne fait aucun doute que deux d’entre eux sont d’origine géopolitique : la rupture des relations avec la Chine et le fait que l’énergie est trop chère, plus chère que dans de nombreuses économies concurrentes. Comme le reconnaissent les experts allemands, cela rend la production en Allemagne « toujours moins attractif» que d’autres endroits. En d’autres termes, il n’est plus rentable de fabriquer des produits en Allemagne. Et la raison de cette situation économiquement mortelle est bien connue, même si les politiciens allemands et les grands médias ne l’admettent pas : Berlin a coupé son économie du peu coûteux Gaz et pétrole russes. Et nous devons insister sur le mot « peu coûteux » car les Allemands utilisent encore, bien entendu, les deux. Seulement, ils les achètent auprès d’intermédiaires, ils sont donc désormais chers.

Rien de tout cela ne devait arriver. Début 2022 encore, Berlin aurait pu choisir de promouvoir un compromis raisonnable entre la Russie et l’Occident, ce qui était le véritable enjeu de la crise ukrainienne. À l’époque, notamment avec la France, l’Allemagne aurait pu tracer une voie suffisamment indépendante des partisans de la ligne dure aux États-Unis, avec leurs partisans bellicistes en Europe de l’Est et en Grande-Bretagne. Berlin aurait pu mettre un terme à cette folle campagne de guerre par procuration totale dans la poursuite illusoire d’un « Défaite stratégique » pour la Russie. Si l’Allemagne l’avait fait, l’Ukraine se porterait bien mieux, tout comme l’ensemble de l’UE et l’Allemagne.

Mais tout cela n’est que de l’eau sous les ponts. La question est maintenant de savoir si les choses peuvent à nouveau être réparées. Il n’y a malheureusement aucune raison d’être optimiste, du moins pas avant des changements fondamentaux dans la politique allemande. Quoi qu’il en soit, sous le gouvernement actuel, il est certain que les choses ne feront qu’empirer, car ses membres ne manifestent aucun intérêt à comprendre, encore moins à corriger leurs erreurs. Prenez, par exemple, la propre conférence de presse de Robert Habecks lorsqu’il a dû annoncer la nouvelle récession.















Sans surprise, Habeck n’a pas été franc quand présentant des données décevantes. Il a enveloppé les faits froids et durs du déclin général et de son propre échec dans une petite rhétorique patriotique, pontifiant onctueusement sur la situation de l’Allemagne. « force » et « structure extraordinaire ». Pourtant, il n’a fait qu’afficher son habitude de sélectionner ses chiffres et, en fait, a tenté d’induire ses auditeurs en erreur sur le fond.

Son affirmation, par exemple, selon laquelle l’Allemagne est « la troisième économie nationale au monde » est si primitif qu’aucun ministre de l’économie ne devrait se laisser surprendre en train de le faire. Oui, mesurée en produit intérieur brut (PIB) absolu, l’Allemagne occupe ce rang ; pour 2023, l’ONU le classe même en deuxième position (avec ajustement pour parité de pouvoir d’achat).

Mais il s’agit d’un point de données essentiellement dénué de sens. Une fois que vous avez divisé tout cet énorme PIB par habitant, L’Allemagne est à la onzième place. Un chiffre pas très utile, mais déjà plus réaliste que la somme forfaitaire brute de Habeck. Disons-le ainsi : si vous croyez qu’il faut utiliser le PIB total comme référence, alors vous pensez probablement aussi que les chars allemands de la Première Guerre mondiale étaient supérieurs parce qu’ils étaient plus gros. En réalité, il s’agissait de monstres lourds, mal conçus, mal conçus et très lourds, susceptibles de rester coincés dans la boue.

Habeck n’a pas fait mieux dans d’autres aspects de l’économie. Prenons par exemple sa vantardise sur l’innovation de l’Allemagne, avec un « Un paysage de recherche difficile à égaler » et un « une scène de start-up dynamique. » Vraiment? Il est intéressant de noter que nous ne trouvons pas beaucoup de reflet de ce fantasme dans Indice mondial de l’innovation (GII), une mesure clé qui vient d’être publiée pour cette année. Avec The Economist, par exemple, rapportant là-dessus, les collaborateurs de Habeck ne pouvaient sûrement pas l’avoir manqué. Le GII ne montre aucune position de leader pour l’Allemagne. Dans le groupe allemand à revenus élevés, les trois premiers sont la Suisse, la Suède et les États-Unis. Dans la section également pertinente des revenus moyens supérieurs, nous trouvons la Chine, la Malaisie et la Turquie. Dans un classement mondial simple, incluant tout le monde quel que soit son niveau de revenu, Berlin se situe à la neuvième place et, en Europe, à la sixième. L’Allemagne le fait pas figure parmi les GII « leaders de l’innovation mondiale ». Compte tenu de ses ressources, ce n’est pas un résultat dont on peut être fier.

Comme un étudiant paresseux essayant de bluffer pour passer un examen, Habeck n’a pas non plus pu résister à mentir sur les salaires et la consommation. Citant des chiffres sur de récentes et modestes augmentations de salaires, il a fait preuve d’analphabétisme économique en supposant que les dépenses de consommation « certainement » augmenter également et stimuler l’économie dans son ensemble. Mais avant que les salariés ne commencent à consommer davantage – au lieu d’épargner –, ils doivent avoir confiance en l’avenir.

Et pourtant, et voilà, c’est précisément ce que font de nombreux Allemands. pas avoir. Selon un récent sondage réalisé par le prestigieux cabinet comptable Ernst and Young (EY) et rapporté dans Le Spiegelplus d’un tiers des Allemands (37%) se limitent désormais à acheter uniquement le strict nécessaire ; un grand nombre d’entre eux réduisent leurs dépenses de luxe (58 %), les livraisons de courses à domicile (49 %), les abonnements à une salle de sport (43 %), les sorties au restaurant et au cinéma (40 %). Même les services de streaming – une forme de divertissement relativement bon marché que les gens n’abandonnent pas facilement – ​​sont sur la planche à découper à hauteur de 34 %. Dans l’ensemble, seul un Allemand sur quatre (26%) estime que sa situation financière s’améliorera l’année prochaine, les trois quarts d’entre eux pensent que leur propre situation financière va se détériorer ou, au mieux, rester la même.















C’est l’image d’une société économiquement profondément déprimée. Et pour cause. Les appels fréquents et bon marché de Habeck à ne pas tomber dans le pessimisme doivent paraître moqueurs à de nombreux Allemands. Un homme avec le salaire extrêmement confortable et le style de vie d’un ministre allemand affiche son égoïsme et son manque flagrant d’empathie pour les citoyens pour lesquels il est censé travailler et dont il est censé prendre soin.

En fait, c’est encore pire. Comme beaucoup d’hommes politiques du pays, Habeck, l’un des échecs les plus importants et les plus évidents de la politique allemande d’après-guerre, a développé une habitude paranoïaque et/ou de mauvaise foi, néo-maccarthyste, de blâmer la Russie et d’accuser tout défi intérieur d’être dans le service, intentionnellement ou non, de Moscou. C’est précisément cette paranoïa et cette mauvaise foi qu’il a démontré une nouvelle fois lorsqu’il a été très légèrement et raisonnablement contesté par un grand journaliste allemand au sujet de sa description trop optimiste des forces de l’Allemagne.

En réponseil n’a proposé aucune réponse substantielle, mais a au contraire publiquement dénigré le journaliste pour ne pas avoir suffisamment pris soin de l’affaire. « intention » derrière sa question. Ce qui, selon Habeck, trahissait d’une manière ou d’une autre le style caractéristique des forces obscures essayant de démolir l’Allemagne, c’est-à-dire, en d’autres termes, la Russie, bien sûr.

Le ministre allemand de l’Économie préside un crash de plans échoués. Sa réaction est de nier cette réalité, tout en la rejetant sur ce qui, sous le stalinisme, aurait été appelé « dépanneurs » et « traîtres » conspirer avec des ennemis extérieurs. Robert Habeck n’est pas seulement un raté, mais aussi un homme extrêmement dangereux, peut-être dérangé, qui veut toujours devenir chancelier. Dans l’intérêt de l’Allemagne – et j’écris ceci en tant qu’Allemand – les électeurs allemands doivent l’empêcher d’accéder à ce poste. Il a déjà fait suffisamment de dégâts.

S’il devait un jour lire ce texte, il en accuserait sûrement aussi les grands méchants Russes. Mais voici un flash d’information pour vous, Robert, entre compatriotes : tout dépend de vous, et seulement de vous. Aucun pays qui vous a au gouvernement n’a même besoin que d’opposants extérieurs soient dans le pétrin.