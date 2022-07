Cette publicité pour réfrigérateur vintage fait douter Twitter de la technologie moderne

Une vieille publicité pour un réfrigérateur datant de 1956 est devenue virale sur le web, laissant les internautes choqués. À l’époque moderne, la majorité des gens possèdent un réfrigérateur dans leur foyer. Avec le temps, l’évolution des réfrigérateurs a été remarquable. De nos jours, ils se présentent sous différentes formes et tailles, qu’il s’agisse de doubles portes, du congélateur supérieur ou du congélateur inférieur. Cependant, la technologie utilisée pour fabriquer ce frigidaire de 1956 a amené Twitter à remettre en question les dernières technologies.

Dans l’ancienne publicité, une femme présente aux téléspectateurs les détails du produit qui comprenaient différents compartiments pour les conserves, les produits frais, les surgelés, les emballages, les bouteilles et les restes. Il y a un espace intégré séparé pour le beurre et le fromage. En plus de cela, l’ancien modèle contenait également une gamme détachable de légumes et de fruits, qui pouvaient être facilement retirés en cas de besoin. Cependant, le point culminant de la publicité survient lorsque la femme introduit de l’espace pour les articles surgelés.

D’un geste rapide, elle retourne le bac à glaçons dans une étagère intégrée. L’ancienne publicité monochrome a été partagée sur la page Twitter de Lost in History, bien connue pour faire la lumière sur des photos et des vidéos du passé. Tout en partageant la publicité en ligne, l’utilisateur de Twitter a demandé : « Pourquoi ce réfrigérateur de 66 ans est-il meilleur que celui que j’ai maintenant ? Regardez la vidéo ci-dessous :

Les internautes n’étaient pas en désaccord avec la question posée par l’utilisateur de Twitter et l’un d’entre eux a répondu : “J’adorerais un réfrigérateur comme ça, pourquoi diable ne peuvent-ils pas les fabriquer comme ça aujourd’hui ?”

Un autre utilisateur a souligné comment des produits de qualité étaient fabriqués dans les années 1950. « Ils fabriquaient en fait des produits de qualité à l’époque. Conçu pour durer plus de 20 ans. Maintenant, tout est fait pour durer 3 à 5 ans ou casser juste après l’expiration d’une garantie.

Un utilisateur de Twitter a souligné la différence majeure entre la technologie ancienne et moderne : « Les anciens appareils, voitures et autres appareils ont été conçus pour durer des décennies. La technologie moderne est conçue pour durer quelques années, tomber en panne et être remplacée.

Un autre est intervenu pour ajouter à quel point le point de vente fait une énorme différence dans la fabrication de nos jours : « Les points de vente des appareils électroménagers à cette époque concernaient la longévité. S’il était de bonne qualité et qu’il durait, il se vendrait. Maintenant, il y a des millions de réfrigérateurs vendus chaque année et personne ne se soucie de leur durée de vie, tant qu’ils sont disponibles quand vous en voulez un en ce moment »

Un internaute qui a été impressionné par le mécanisme à glaçons de l’ancien réfrigérateur a écrit : “Je l’ai perdu quand elle a révélé le congélateur en bas et que retourner les bacs à glaçons les fait tomber, vous voulez dire que je n’ai pas à me faire mal. mains essayant de les détacher du plateau ? ! ? »

Découvrez quelques autres réponses ci-dessous :

Je veux ceci!!! Mon frigo est primitif par rapport à ça ! – Deb Fillman (@deb_fillman) 23 juillet 2022

Je n’ai toujours pas vu de réfrigérateur avec bac à légumes amovible. Serait tueur – Amoureux de Protag (@ProtagLover) 23 juillet 2022

Nous venons de faire une pause dans la machine à laver après 1 an et demi. La plupart des appareils électroménagers sont des déchets absolus de nos jours. —Ryan (@anotherryan00) 23 juillet 2022

J’aime la façon dont ce plateau sur la porte se détache pour que vous puissiez transporter le contenu dans l’évier — Stephen Hutton🇺🇸🇬🇧 🌊 (@sjhutton) 22 juillet 2022

La valise à légumes ! — nancy ☮️ (@nmacdiar) 23 juillet 2022

J’aimerais pouvoir en acheter un maintenant! Ce serait bien mieux que le morceau de merde qu’il a dû acheter la dernière fois🌹 – Missouri Man Lovers – suite (@ManLoversMO) 23 juillet 2022

Je veux et j’ai besoin du tiroir à légumes rabattable !! Putain de merde – TakenakaSanDraws (@TakenakaDraws) 28 juillet 2022

Rien n’est construit pour durer de nos jours, mais il est évident d’un point de vue technologique que nous ne progressons que lorsque le système veut que nous voyions des progrès, tant d’appareils construits mieux et plus pratiques à l’époque ! – le bitcoin c’est l’amour (@ fintandoyle46) 23 juillet 2022

Les choses sont faites maintenant pour ne durer que quelques années. – Naty B (@GratefulList) 23 juillet 2022

J’ai maintenant des étagères coulissantes, mais je veux cette zone amovible pour les fruits et légumes. — SassyMétisChick (@SassyMetisChick) 22 juillet 2022

La publicité virale a recueilli plus de 420 000 likes sur le site de micro-blogging.

