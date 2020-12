La présentatrice de Fox News, Jeanine Pirro, a confondu les gens après avoir prétendu que les messages texte sur son téléphone portable étaient censurés, après qu’un message à la fin du texte a lu: «Avant que le message ne soit modifié, les objets multimédias ont été supprimés.

Elle est allée sur le site de micro-blogging, où elle a tweeté le 28 novembre: «Je viens de recevoir 2 SMS de mes amis. À la fin de chaque lecture «Le message précédent a changé, les objets multimédias ont été supprimés» QUOI !!!! Mes amis et moi ne devrions-nous pas décider quoi partager? #Censure #outrage #BigTech. «

Je viens de recevoir 2 SMS d’amis. À la fin de chaque lecture « Post précédent modifié, objets multimédias supprimés » QUOI‼ ️‼ ️‼ ️ Mes amis et moi ne devrions-nous pas décider quoi partager? #la censure # outrage #BigTech – Jeanine Pirro (@JudgeJeanine) 28 novembre 2020

La publication a recueilli plus de cinq mille commentaires, 55 mille likes et 15 mille retweets. Les utilisateurs de Twitter se sont tournés vers les réseaux sociaux pour se moquer de son message bizarre. Le message de Pirro a été confondu avec une censure de ses publications par « Big Tech » et a été inondé de commentaires montrant qu’il s’agit d’un problème commun avec certains utilisateurs de téléphone et qu’il n’est pas du tout lié à la censure.

Ce message peut suggérer un système d’exploitation plus ancien nécessitant une mise à niveau, le texte contient beaucoup de caractères, le texte contient un emoji que son téléphone ne prend pas en charge ou une pièce jointe trop volumineuse.

Jeanine Pirro, avec sa biographie Twitter en tant que «procureur, juge, auteur et champion des outsiders très respecté», qui co-anime une émission Fox News intitulée Justice, avec la juge Jeanine, il a été clairement indiqué par les utilisateurs de Twitter que les raisons du message sont multiples et sans rapport avec la censure de Big Tech. Certains se moquent même de ses affirmations en publiant leurs propres versions inventées de conspirations pour souligner la bizarrerie de son tweet.

Pensez-vous que c’est scandaleux? J’ai reçu un SMS disant que mes données étaient faibles. POURQUOI BIG TECH LIMITE NOTRE DROIT CONSTITUTIONNEL AUX DONNÉES CELA FAIT PARTIE DU PLAN DE FACEBOOK POUR VOLER NOS PRÉCIEUX FLUIDES CORPORELS – Panda Pancake Bernstein (@ J4Years) 28 novembre 2020

Mon magnétoscope clignote toujours à midi. Que fait la grande technologie !!! – Todd Poirier (@todd_poirier) 28 novembre 2020

Un utilisateur de Twitter a qualifié ses allégations de «tristes».

Tu sais … ça veut juste dire qu’il n’y avait pas assez de place pour les pièces jointes, elles étaient trop grandes? Dites à vos amis d’envoyer des pièces jointes plus volumineuses par e-mail. Essayez de maîtriser les médias, c’est juste triste – Ohm (récupérant notre drapeau) 🇺🇲🌈 (@HereToResist) 28 novembre 2020

Un autre utilisateur l’a appelée par moquerie «juge» et a déclaré qu’elle l’aurait su avec une simple recherche sur Google.

Si elle le recherchait simplement sur Google, elle le saurait. Il est temps d’acheter un nouveau téléphone aussi, « Judge ». – David Badash (@davidbadash) 28 novembre 2020

Les internautes ont également partagé un rire lorsqu’un utilisateur a écrit dans les commentaires: « Oh mon Dieu, quelqu’un emporte le téléphone de grand-mère ivre. » De nombreux utilisateurs de Twitter ont répondu de manière hilarante dans les commentaires, jetant un coup d’œil au parti de la République avec des mèmes.