Cette Première nation éloignée paie des coûts d’électricité élevés. Obligés d’utiliser une source américaine, ils veulent être sur le réseau ontarien

Malgré l’approche du crépuscule, il n’y a pas beaucoup de lumières allumées dans la maison de Harvey Powassin sur l’île Windigo, une communauté éloignée d’environ 50 personnes qui fait partie d’Animakee Wa Zhing 37 dans le nord-ouest de l’Ontario.

Alors que le mercure continue de baisser, Powassin se prépare au retour de l’hiver et des factures d’électricité élevées.

Il sort ses factures d’électricité de l’année dernière. En janvier, il était de 664 $ US. En février, c’était 987 $.

“J’essaie d’en être conscient”, a déclaré Powassin, “mais vous ne pouvez pas vraiment faire grand-chose en hiver, car vous devez garder la maison au chaud pour les tuyaux.”

À bien des égards, la communauté de Windigo Island, ainsi que la communauté des Premières Nations voisine d’Angle Inlet – toutes deux situées sur le lac des Bois et accessibles uniquement par bateau ou route de glace – sont tombées entre les mailles du filet en matière d’électricité et d’abordabilité.

Ils vivent sur des eaux qui génèrent de l’électricité bon marché pour l’Ontario et le Manitoba, mais doivent importer de l’électricité des États-Unis, ce qui signifie qu’ils paient certains des prix de l’électricité les plus élevés en Ontario, une fois le taux de change pris en compte.

Le gouvernement de l’Ontario distribue beaucoup d’argent pour aider les résidents et les entreprises à payer leurs frais d’électricité – environ 6,9 milliards de dollars cette année seulement, estime le Bureau de la responsabilité financière. Mais les habitants de Windigo Island ne voient rien de cet argent. Les subventions sur facture ne sont destinées qu’aux personnes connectées aux systèmes de distribution d’électricité locaux, a confirmé un porte-parole du ministère de l’Énergie de l’Ontario.

Le Manitoba a également pris des mesures pour réduire le coût de l’électricité pour les résidents, en construisant une ligne de transmission à travers les terres traditionnelles d’Animakee Wa Zhing 37 et d’autres Premières Nations pour exporter plus d’électricité vers le Minnesota — un projet qui est en service depuis juin 2020.

Mais Windigo Island n’obtiendra probablement aucune aide pour ses factures, après la province a émis une directive à Manitoba Hydro qui empêche la société de conclure des ententes avec les communautés autochtones.

C’est une situation unique parmi les communautés autochtones du Canada, ont déclaré plusieurs experts à CBC News, une situation qui, selon eux, a été créée par des injustices historiques et persistantes, et qui exige des mesures.

“Nous ne voulons pas voir les gens partir”

Avant l’hiver, Powassin a déclaré qu’il commençait à mettre de l’argent de côté pour s’assurer qu’il en avait assez pour couvrir ses factures d’électricité.

“Quel choix ai-je? C’est la seule entreprise qui dessert la communauté, donc c’est juste quelque chose avec lequel vous devez vivre en ce moment jusqu’à ce qu’ils trouvent autre chose.”

Powassin a déclaré qu’il pouvait se permettre de payer ses propres factures d’électricité car il avait un emploi bien rémunéré en tant qu’opérateur de la station de traitement des eaux de l’île. Mais si cela devait s’arrêter, a déclaré Powassin, il pourrait devoir quitter l’île que sa famille habite depuis des générations.

Il fait également partie des rares habitants de l’île qui paient leurs propres factures.

La Première Nation couvre le coût de l’électricité pour la plupart des bâtiments, dont 17 maisons d’habitation, en partie à cause du fardeau financier et aussi parce que les compteurs d’électricité sont divisés d’une manière qui rend difficile la division, a déclaré la chef de la Première Nation, Linda McVicar .

Linda McVicar, chef d’Animakee Wa Zhing 37, affirme que le coût de l’électricité sur l’île de Windigo devient trop élevé et s’inquiète un jour qu’il ne sera plus abordable pour les résidents de vivre sur l’île que leurs familles habitent depuis des générations. (Laura Clementson/CBC)

Mais le coût devient trop élevé, a ajouté McVicar.

“Chaque mois, nous perdons de l’argent, de l’argent que nous pourrions utiliser pour [economic development] ou nous pourrions utiliser pour le logement ou l’infrastructure.”

La Première Nation a déjà payé 120 571,30 $ US en factures d’électricité à partir de 2022 pour moins de deux douzaines de bâtiments. Cela représente plus de 154 600 $ CAN.

Le fournisseur d’électricité du Minnesota leur facture un tarif forfaitaire de 0,138 $US par kilowattheure, ce qui équivaut à environ 0,185 $CAN par kilowattheure, selon le taux de change moyen en novembre.

Bien qu’il soit difficile de comparer les prix de l’électricité à travers le Canada en raison des différentes sources d’énergie et méthodes de facturation, cela est supérieur au taux de tarification de pointe actuel de 0,151 $ CA le kilowattheure et supérieur au coût de l’électricité le plus élevé de 0,103 $ le kilowattheure, qui sont fixé par la Commission de l’énergie de l’Ontario.

Le taux est également beaucoup plus élevé que ce qui est observé dans les grandes villes des provinces voisines dépendantes de l’hydroélectricité du Manitoba et du Québec, où les tarifs d’électricité moyens sont de 0,102 $ et 0,076 $ par kilowattheure respectivement.

“Nous avons un [20-year] plan de croissance. C’est juste que comment allons-nous pouvoir faire cela avec les coûts”, a déclaré McVicar.

“C’est maintenant le point critique, où je pense que ça va être très difficile de pouvoir rester ici. On ne veut pas voir les gens partir.”

Après que CBC News a contacté Services aux Autochtones Canada et le ministère de l’Énergie de l’Ontario, ils ont organisé des réunions avec McVicar et ont déclaré qu’ils s’engageaient à aider Animakee Wa Zhing, mais n’ont pas proposé de solutions, de financement ou de calendrier pour répondre aux préoccupations de la Première Nation.

Aucun des deux gouvernements n’a dit qu’il fournirait des subventions pour soutenir temporairement la Première Nation avec les coûts d’électricité. Les deux gouvernements n’ont pas non plus précisé s’ils finiraient par payer pour de nouvelles connexions hydroélectriques à l’île, bien que le gouvernement fédéral a récemment avancé des millions pour d’autres grands projets d’électricité pour raccorder les Premières nations au réseau de l’Ontario.

Prix ​​élevés pour une électricité peu fiable

Vanessa Powassin, la nièce de Harvey et ancienne chef de la Première Nation, ne peut imaginer quitter Windigo Island.

“Je vais être un ‘insecte venteux’ pour la vie … c’est comme ça que nous nous appelons de Windigo”, a-t-elle ri.

La zone autour de Windigo revêt une grande importance historique et culturelle et a été l’un des endroits où le Traité 3 a été signé en 1873.

“Surtout le Powassin-Major [families]nous sommes ici depuis la signature du traité, c’est donc chez nous », a déclaré Vanessa.

Sa famille sera toujours là, dit-elle. Une des filles de Vanessa est décédée en 2002 et est enterrée sur l’île.

“Je dois aussi prendre soin d’elle. Je ne vais pas la quitter”, a déclaré Vanessa. “Mes enfants sont la chose la plus importante dans mon monde. C’est pourquoi je continue de me battre pour rester ici.”

Mais elle est partie pour une bataille difficile. Bien que la Première Nation couvre le coût de son électricité, le problème n’est pas seulement le prix. C’est aussi la fiabilité – un problème clé pour Vanessa, qui vient de commencer un traitement de dialyse salvateur.

Vanessa Powassin, une résidente de Windigo Island, dit qu’elle dépend fortement de l’électricité car elle utilise la dialyse trois fois par semaine. Mais une alimentation fiable est un problème sur l’île, ajoute-t-elle. (Laura Clementson/CBC)

Vanessa doit recevoir le traitement de dialyse de 3 heures et demie trois fois par semaine. Si l’électricité est coupée, elle n’a que 20 minutes pour se déconnecter avant que la batterie de l’appareil de dialyse ne s’épuise.

“Tout devient noir… cette lumière [on the machine] devient rouge et clignote [a countdown]et cela déclenche beaucoup d’alarmes », a déclaré Powassin, décrivant ce qui se passe en cas de panne de courant.

“Cela ne prend que cinq à dix minutes, mais parfois j’ai besoin d’aide. Dès qu’il y a une panne de courant, [my husband] fuit l’école pour venir ici.”

Au cours des trois premières semaines de son traitement de dialyse, a déclaré Vanessa, il y a eu deux pannes complètes. Au cours d’une période particulièrement venteuse cet automne, le courant vacillait si fréquemment que Vanessa a déclaré que son infirmière lui avait conseillé d’attendre que l’électricité cesse de le faire, ce qui a finalement pris quatre jours.

“Cela me donne beaucoup d’anxiété, comme lorsqu’il y a des pannes de courant. J’ai peur de ne pas faire mon traitement cette semaine-là”, a-t-elle déclaré.

Vanessa Powassin, une ancienne chef d’Animakee Wa Zhing, dit qu’elle ne pourrait probablement pas continuer à vivre sur l’île de Windigo si elle devait payer ses propres factures d’électricité, à cause du coût. (Marc Doucette/CBC)

Avec le coût de l’électricité — augmenté par le chauffage entièrement électrique de sa maison et de l’appareil de dialyse — et le manque de subventions ontariennes disponibles, Vanessa dit qu’elle ne sait pas si elle pourra rester sur l’île.

“Je n’aurais probablement pas les moyens de vivre ici. Ce serait un choix entre la nourriture et le voyage pour avoir toute ta nourriture et l’électricité.”

‘Qui doit payer?’

Alors que les factures d’électricité continuent de s’accumuler pour Animakee Wa Zhing 37, McVicar a déclaré qu’ils essayaient d’apporter des améliorations aux résidents de l’île de Windigo – y compris une nouvelle usine de traitement de l’eau, un centre culturel et de bien-être et de nouveaux logements – mais ceux-ci viennent tous avec une augmentation coûts énergétiques.

Certaines personnes qui vivent hors réserve demandent également à revenir, a ajouté McVicar.

“C’est une bonne chose que les gens puissent rentrer chez eux. Mais le [bills] augmentent, nous le voyons, et nous sommes donc en quelque sorte à une masse critique. »

La Première Nation a récemment exploré différentes options pour amener de l’électricité moins chère sur l’île, y compris plusieurs conversations avec Hydro One, le plus grand fournisseur de transport et de distribution d’électricité en Ontario.

McVicar, chef d’Animakee Wa Zhing 37, montre au journaliste de CBC Logan Turner certaines des options partagées par Hydro One pour connecter l’île Windigo au réseau électrique de l’Ontario. (Marc Doucette/CBC)

Hydro One a fait quelques suggestions, notamment la connexion de l’île au réseau ontarien en submergeant les lignes de transmission, à un coût estimé entre 5 et 10 millions de dollars, a déclaré le chef.

“La conversation vient de se terminer, car c’est un coût important et qui devrait le payer?” dit McVicar.

“Très honnêtement, notre capacité à parler et à baratiner sur quelque chose pour moi, c’est un droit fondamental … cela prend trop de mon temps.”

Une situation unique, avec de nombreuses solutions possibles

Animakee Wa Zhing est l’une des deux Premières nations dans le même bateau proverbial.

Angle Inlet, une communauté d’environ 85 résidents, fait partie de la Première Nation Northwest Angle 33. Il est voisin de l’île Windigo et doit également importer de l’électricité du Minnesota.

Darlene Comegan, chef de Northwest Angle 33, a déclaré qu’ils cherchaient également à réduire leurs coûts d’électricité, particulièrement élevés en raison de la faiblesse de la devise canadienne par rapport au dollar américain.

“Je ne pense pas que ce soit juste du tout”, a déclaré Comegan.

“Nous ne sommes que deux petites communautés qui ne sont pas regardées … on a juste l’impression que nous ne valons même pas la peine de dépenser de l’argent.”

L’île Windigo, qui fait partie d’Animakee Wa Zhing 37, n’est accessible que par bateau ou par route de glace sur le lac des Bois. L’île est située à l’endroit où l’Ontario rencontre la frontière entre le Manitoba et le Minnesota. (Marc Doucette/CBC)

CBC News s’est entretenu avec trois experts de l’électricité et des énergies renouvelables chez les Premières Nations.

Ils ont tous dit qu’il existe plusieurs options pour réduire les coûts d’électricité, de la création de micro-réseaux utilisant l’énergie solaire ou éolienne et des systèmes de stockage d’électricité sur l’île, à la réduction de la consommation d’énergie en rénovant leurs bâtiments pour qu’ils soient plus économes en énergie grâce à l’utilisation de haute- poêles à bois et thermopompes à haut rendement. Il existe plusieurs programmes provinciaux et fédéraux, ainsi que des organismes à but non lucratif comme Indigenous Clean Energy, qui pourraient soutenir cette transition, ont convenu les experts.

“C’est vraiment à la communauté de décider comment elle envisage son avenir énergétique”, a déclaré Dave Lovekin, directeur du programme des énergies renouvelables dans les communautés éloignées du Pembina Institute, un groupe de réflexion canadien sur l’énergie.

Paul Parker, directeur du développement économique de l’Université de Waterloo, a déclaré que la Première nation devrait également recevoir une compensation des sociétés hydroélectriques de l’Ontario et du Manitoba.

“Les eaux qui génèrent l’hydroélectricité à faible coût qui profite à d’autres ont été obtenues en inondant des zones traditionnelles, et quelle est la reconnaissance des droits autochtones qui y est associée?” Parker a déclaré à CBC News.

En fin de compte, l’accès à une électricité abordable devrait être un droit fondamental, a déclaré McVicar, et les gouvernements doivent intervenir pour aider.

« Nous sommes à l’aube de la réconciliation et de la reconnaissance que les peuples des Premières Nations méritent toutes les opportunités que les colons ont eues au fil des générations pour créer un développement économique », a déclaré McVicar.

“Pour que nous puissions grandir et perdurer, nous devons avoir [affordable hydro] ou nous resterons simplement dans le statu quo et stagnerons.”