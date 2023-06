Cette pratique d’une minute peut vous aider à « rompre avec votre téléphone »

Mais, selon des recherches de plus en plus nombreuses, ils modifient également notre cerveau pour le pire.

Réduire l’utilisation de l’iPhone a beaucoup à voir avec pleine conscience, écrit Price dans son livre.

Supposons que vous vous surprenez à atteindre votre téléphone au milieu du dîner. Faites attention à ce que vous ressentez sans juger ce que vous ressentez.

« Pratiquer la pleine conscience signifie qu’au lieu d’essayer de lutter contre votre envie ou de vous critiquer pour l’avoir, vous remarquez simplement l’envie et restez présent avec elle au fur et à mesure qu’elle se déroule », écrit-elle.

Vous pouvez évaluer comment vous vous sentez en vous posant quelques questions, dit-elle :

À quoi ressemble l’envie dans votre cerveau et dans votre corps ?

Pourquoi avez-vous cette envie particulière en ce moment ?

Quelle récompense espérez-vous recevoir ou quel inconfort essayez-vous d’éviter ?

Que se passerait-il si vous réagissiez à l’impulsion ?

Que se passerait-il si vous ne faisiez rien du tout ?

Parce qu’être sur nos téléphones est si naturel, ralentir chaque fois que vous l’atteignez peut être un défi.

C’est là qu’intervient l’écran de verrouillage.

« Nos vies sont ce à quoi nous prêtons attention », écrit Price dans son livre.

La prochaine fois que vous prendrez votre smartphone, demandez-vous : « À quoi voulez-vous faire attention ? »

Pour vous aider à vous rappeler de poser cette question, Price suggère de l’écrire sur une feuille de papier, de la prendre en photo et de la définir comme écran de verrouillage.

« De cette façon, chaque fois que vous attrapez votre téléphone, on vous rappelle de vous enregistrer d’abord », écrit-elle.

Cela vous prend moins d’une minute et peut conduire à des habitudes téléphoniques plus saines qui vous permettront de conserver la commodité d’un smartphone et, espérons-le, d’éliminer certains des effets les plus négatifs.

