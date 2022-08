Cette Porsche 911 GT3 RS présente une impressionnante spécification en édition limitée

La voiture d’exposition 911 GT3 RS que Porsche a présentée à la Monterey Car Week vendredi pourrait bien ressembler à une configuration rad (et vibrante). Mais cette RS présente en fait une nouvelle GT3 RS à production limitée qui sera bientôt disponible pour les clients américains, appelée le package Tribute to Carrera RS.

Cette année marque le 50e anniversaire de l’une des 911 les plus emblématiques de Porsche : la Carrera RS 2.7 de 1972. Cette RS d’origine était assez connue pour son travail de peinture blanc et vert, d’où la palette de couleurs de la nouvelle GT3 RS. Ici, la RS porte une couleur de carrosserie blanche non métallique avec des accents et des roues Python Green. La couleur rouge des feux arrière a même disparu. Tout autour, ça a l’air génial.

Porsche Fabrication exclusive programme est responsable du traitement hommage, et le président et chef de la direction de la société pour l’Amérique du Nord, Kjell Gruner, a déclaré “il s’agit d’un projet en cours à ses débuts et est créé par des passionnés, pour des passionnés”. Les détails exacts du prochain ensemble Hommage à Carrera RS – y compris le nombre que Porsche fabriquera – seront annoncés à une date ultérieure.

Choix de couleurs mis à part, la nouvelle GT3 RS ressemble à un monstre absolu. Son moteur de 4,0 litres développe 518 chevaux, il est doté de la technologie DRS de style course et crée une force d’appui maximale absolument scandaleuse de 1 895 livres à 177 mph. Nous avons hâte de le conduire. Idem pour le Tribute to Carrera RS.

Porsche rend hommage à Carrera RS 2.7 avec la nouvelle 911 GT3 RS Voir toutes les photos