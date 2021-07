Cette pop star américaine veut que les gens retroussent leurs manches pour les vaccins contre le Covid-19

Olivia Rodrigo veut que les gens sachent que les vaccins COVID-19 sont « bons 4 u ». La pop star de 18 ans et sensation sur Internet était à la Maison Blanche mercredi pour rencontrer le président Joe Biden et le Dr Anthony Fauci dans le cadre des efforts de l’administration pour encourager les jeunes Américains à retrousser leurs manches et à se faire vacciner contre le coronavirus.

Rodrigo, qui s’est fait connaître en tant que star de Disney Channel, devait enregistrer un message conjoint sur les réseaux sociaux avec le président et le meilleur expert du pays en matière de maladies infectieuses mercredi après-midi. Elle a également fait une apparition au début du point de presse quotidien de la Maison Blanche « pour aider à diffuser le message de l’importance de la vaccination des jeunes ».

« Il est important d’avoir des conversations avec des amis et des membres de la famille pour encourager toutes les communautés à se faire vacciner », a-t-elle déclaré. Elle a encouragé les gens à utiliser https://vaccines.gov pour trouver la clinique de vaccination la plus proche et accéder aux informations sur les vaccins.

La visite de Rodrigo intervient alors que l’administration Biden concentre ses efforts sur la participation des personnes âgées de 12 à 27 ans à une photo. Alors que ces jeunes Américains courent moins de risques de conséquences graves ou de décès dus au coronavirus, la Maison Blanche dit que le seul moyen d’être complètement en sécurité – et de protéger leur famille – est de se faire vacciner.

Alors que la variante delta hautement transmissible augmente dans les communautés avec des taux de vaccination plus faibles, l’administration considère que la vaccination de la cohorte d’âge très mobile est essentielle pour ralentir la propagation de la souche désormais dominante.

