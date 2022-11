Cette poêle à frire est un cadeau de rêve pour les chefs à domicile

Cette histoire fait partie 84 jours de vacancesune collection qui vous aide à trouver le cadeau parfait pour tout le monde.

Alerte spoiler : je ne cuisine pas. Les œufs parfaits et la dinde de Thanksgiving sont fermement dans le domaine de mon mari. (Je m’occupe de la lessive, de l’assemblage de meubles et des calendriers sociaux des enfants.) Mais cela ne m’a pas empêché de saliver devant l’élégante ligne Made In, ou de recommander une pièce en particulier : la poêle à frire Blue Carbon Steel. Son nom ressemble à un niveau de finition en édition limitée pour un véhicule de performance de luxe. S’il n’est pas possible d’offrir un cadeau nécessitant un arc rouge géant cette année, je vous entends. Ce petit gars est un remplaçant approprié pour le créateur de tendances à l’esprit esthétique et motivé sur votre liste – qui peut aussi aimer cuisiner.

Pourquoi c’est un super cadeau : Made In est fier de fabriquer des produits de qualité restaurant pour les gourmands de tous les jours. D’une taille pratique de 8 pouces (également disponible en 10 pouces, 12 pouces et en ensemble), l’acier au carbone bleu est idéal pour un usage quotidien mais est conçu pour plus, à savoir la saisie à haute température. (Pensez aux steaks !) Cette poêle chauffe rapidement et est naturellement antiadhésive, sans le poids lourd et l’aspect terne de la fonte. Il est léger et souple, avec une finition subtilement métallique qui est aussi belle qu’elle cuisine. Et il se présente magnifiquement, dans une boîte orange désinvolte qui se sent spéciale avant même de l’ouvrir.

Ce que vous paierez : C’est la meilleure partie. Tout ce design haut de gamme et ces listes d’acier de fabrication française à seulement 69 $ pour le modèle 8 pouces non assaisonné, et il est actuellement en vente au prix de 55 $, directement de Made In. Il est difficile de trouver une meilleure poêle à un prix similaire. Bon appétit!

