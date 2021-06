Cette plateforme vous permet de choisir des livres selon votre humeur, vos émotions

Love for Livres est un site Internet qui utilise un moteur de recherche qui vous propose des livres selon votre humeur et vos émotions du moment. Car parmi ses nombreuses vertus, la lecture nous aide à gérer nos émotions. Elle peut aussi nous aider à combattre le stress et à améliorer nos capacités de mémoire et d’attention. Choisissez un livre en fonction de vos sentiments. Love for Livres propose aux utilisateurs des suggestions dans un format à la fois original et utile. La plateforme, disponible en français et en anglais et lancée en décembre 2019, propose à l’utilisateur une sélection d’œuvres en fonction de ses émotions. Il suffit de cliquer sur l’onglet « recherche par émotion » et une échelle apparaît, composée de six émotions : amour, peur, colère, tristesse, surprise et joie. Selon votre humeur, vous pouvez lancer une recherche. Pour les utilisateurs les plus exigeants, d’autres des critères sont également proposés, tels que la saison, le temps de lecture et le prix. Chaque livre est accompagné d’une image de sa jaquette avec un indicateur clé d’émotion fourni par le livre. Sous le résumé, le site ajoute des informations sur le temps de lecture, ainsi que la saisonnalité du livre et le moment ou l’occasion optimal pour le lire, comme en voyage ou avant de se coucher.

Créée par Céline Mas, ancienne agente littéraire, cette plateforme vise à rapprocher lecteurs et livres et à rendre les livres plus accessibles. Mais ce n’est pas le seul objectif. Des études ont montré que la lecture de livres est bénéfique pour la santé mentale. Les émotions suscitées par la lecture aident à lutter contre le stress, stimulent les fonctions cognitives jusqu’à 30 % et facilitent les capacités de mémoire et d’attention, souligne le site. Ils favorisent également l’empathie.

Parce que les livres ont une capacité de guérison. Cette idée s’appelle la bibliothérapie, et elle est même utilisée dans certains hôpitaux. L’un de ses défenseurs pionniers aux États-Unis au début du 20e siècle était Sadie Peterson Delaney. Le bibliothécaire en chef du Veterans Administration Hospital de Tuskegee, en Alabama, a utilisé la lecture pour aider les anciens combattants afro-américains traumatisés par la Première Guerre mondiale. Aujourd’hui, cette thérapie d’appoint est utilisée pour aider les personnes isolées, en réinsertion sociale ou encore traumatisées par le covid -19 pandémie.

