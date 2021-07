Cette plage britannique est célèbre pour être un excellent terrain de chasse pour les fossiles de dinosaures

Avez-vous été curieux de connaître l’existence des dinosaures ou avez-vous été un grand fan de Jurassic Park ? Voici une chance pour vous d’entrer dans le fuseau horaire de ces méga créatures. Selon une mise à jour récente, la côte jurassique du Royaume-Uni est l’endroit où l’on peut s’essayer à la chasse aux fossiles. Il y a eu de nombreux cas dans le passé où les touristes et les habitants ont repéré divers fossiles qui se sont avérés essentiels dans l’étude des dinosaures. Shanklin Beach, qui se trouve sur l’île de Wight, est l’un des fronts de mer les plus vénérés d’Angleterre. Cependant, cette étendue sablonneuse sert également de paradis aux paléontologues et aux amateurs d’histoire. Les habitants ont trouvé des fossiles d’espèces flambant neuves en 2020 sur cette plage.

Le compte Twitter de la campagne « GREAT Britain & Northern Ireland » a tweeté : « Les grandes plages sont faites pour chasser les dinosaures. La côte jurassique du Royaume-Uni est parfaite pour la chasse aux fossiles ; les passants ont découvert une toute nouvelle espèce de dinosaure sur la plage de Shanklin en 2020. Juste un exemple d’aventures qui commencent au Royaume-Uni.

Les grandes plages sont pour la chasse aux dinosaures. La côte jurassique du Royaume-Uni est parfaite pour la chasse aux fossiles ; les passants ont découvert une toute nouvelle espèce de dinosaure sur la plage de Shanklin en 2020. Juste un exemple d’aventures qui commencent au Royaume-Uni. Rejoignez-nous et #Voir les choses différemment. pic.twitter.com/XFGC7AE4mK – Campagne de GRANDE-Bretagne et d’Irlande du Nord (@GREATBritain) 22 juillet 2021

En août 2020, des paléontologues de l’Université de Southampton ont prétendu retrouver l’espèce de dinosaure théropode. Le groupe qui comprend également Tyrannosaurus rex remonte à 115 millions d’années. On dit que les espèces uniques mesurent 4 mètres de long. Les fossiles récemment découverts sont maintenant étiquetés comme Vectaerovenator inopinatus.

Plus tôt, le chasseur de fossiles James Lockyer avait confirmé avoir trouvé des ossements sur la plage de Shanklin, selon un communiqué de l’Université de Southampton. Il a déclaré : « Cela avait l’air différent des vertèbres de reptiles marins que j’ai rencontrées dans le passé. Je cherchais une place à Shanklin et on m’avait dit et lu que je n’y trouverais pas grand-chose. Cependant, je m’assure toujours de rechercher les domaines que les autres ne font pas, et cette fois-ci, cela a payé.

Outre la chasse aux fossiles, la plage de Shanklin est également populaire pour les activités divertissantes telles que le kayak, le karting, le bowling, les bains de soleil et la natation.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici