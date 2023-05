Cette pièce enseigne aux enfants ce qu’est une émeute raciale à Toronto – là où elle s’est produite

Perché à côté d’un terrain de baseball d’un parc municipal par une journée ensoleillée de cette semaine, un groupe d’adolescents de Toronto a suivi une leçon vivante sur une histoire canadienne qui reste inconnue pour beaucoup.

Une performance sur place les a transportés à Toronto, à l’époque de la dépression, lorsque l’explosion de l’antisémitisme et du sentiment anti-immigrant dans la ville s’est déroulée parallèlement à la montée d’Adolf Hitler en Allemagne – qui a finalement éclaté lors de l’émeute de Christie Pits, l’une des plus grandes émeutes raciales en l’histoire du pays.

Regarder des artistes dépeindre l’époque – lorsque des provocateurs brandissant des croix gammées et des tensions raciales montant en flèche ont déclenché une bagarre impliquant plus de 10 000 personnes dans le parc du centre-ville – a vraiment donné vie à l’histoire pour l’élève de 8e année Hanah Isse.

« C’est beaucoup plus efficace, car c’est plus facile à comprendre quand on le voit juste devant soi », a déclaré le jeune de 14 ans.

Spectacle sur place plus « impactant »

Le nouveau production, Émeute de Christie Pits, coïncide avec le 90e anniversaire de l’émeute. Cela a été un effort personnel pour Sam Rosenthal, qui a co-écrit, coproduit et dirigé le spectacle, co-créé par son partenaire Hogtown Collective Drew Carnwath.

Au moment de l’émeute, qui a éclaté lors d’un match de baseball dans lequel une équipe était majoritairement juive, le grand-père de Rosenthal s’occupait de son magasin au bout de la rue. Son père a grandi à quelques rues du parc.

REGARDER | Christie Pits Riot offre aux étudiants une leçon d’histoire sur place :

« C’est l’histoire de ma famille », a-t-il déclaré. « Mon père et mon grand-père, c’est leur quartier, donc ça me touche profondément. »

Pour d’autres, Carnwath dit que l’approche immersive et spécifique au site aide l’histoire à résonner à un niveau plus personnel et émotionnel.

« C’est une chose de s’asseoir dans une pièce sombre et de regarder une pièce comme si vous regardiez un film, mais lorsque les acteurs sont aussi proches du public que je le suis de vous en ce moment, vous pouvez littéralement vous épauler l’épaule et ressentez ce qu’ils ressentent », a déclaré Carnwath.

« C’est juste plus percutant. » Le couple espère attirer le grand public vers le spectacle et peut-être le visiter.

Regarder la production a laissé une forte impression sur Chloe Douglas, une étudiante de 13 ans.

« Je ne savais rien de ce qui s’était passé à Toronto. Honnêtement, je pensais que c’était juste en Allemagne », a-t-elle déclaré.

De gauche à droite, Chloe Douglas, Hanah Isse et Ron Sanchez étaient parmi les étudiants de Toronto qui ont assisté au spectacle. (Nazima Walji/CBC)

« Très pertinent en 2023 »

Qu’il s’agisse d’une pièce de théâtre, d’un roman graphique, de podcasts, d’un film ou de tout autre média, Jamie Michaels pense que l’émeute de 1933 n’est pas simplement l’histoire de Toronto, c’est quelque chose que tout le monde devrait apprendre.

L’étudiant au doctorat en littérature anglaise n’a entendu parler de l’émeute de Christie Pits qu’après avoir terminé ses études de premier cycle, mais l’histoire l’a à la fois secoué et inspiré pour créer un roman graphique à ce sujet.

« Je suis un jeune juif canadien. J’ai vécu des expériences similaires dans un contexte sportif similaire et cela, je l’ai ressenti, était choquant. Comment cela pourrait-il être une nouvelle histoire pour moi? » a déclaré Michaels, qui est professeur à l’Université de Calgary et candidat au doctorat.

Il se souvient avoir grandi à Winnipeg et, en huitième année, avoir assisté à un tournoi de baseball où, à un moment donné, des élèves d’une école rivale ont commencé à cracher des insultes antisémites. Cela a finalement provoqué une bagarre dans la foule.

Avec son roman graphique Fosses ChristieMichaels appelle les Canadiens « à considérer cette haine comme faisant partie d’un continuum contre lequel nous luttons toujours… C’est certainement un livre qui déballe les événements de 1933, mais c’est un livre qui est très pertinent pour 2023 », a-t-il déclaré. .

Sam Rosenthal, à droite, et Drew Carnwath ont co-créé la pièce Christie Pits Riot. Leur troupe de théâtre de Toronto se produira devant un plus grand nombre d’étudiants en mai et en juin. (Nazima Walji/CBC)

L’émeute a éclaté dans un « Canada qui avait l’intolérance comme valeur première et je pense que partager cette histoire et comprendre cette histoire nous permet d’en tirer des leçons – et nous permet de lutter contre cette même montée de l’intolérance que nous voyons aujourd’hui ».

La haine « peut nous toucher à tous »

Les élèves qui regardaient Émeute de Christie Pits cette semaine ont été rejoints par des adultes éminents.

« Nous devons apprendre de notre histoire pour ne pas être condamnés à la répéter », a déclaré le ministre de l’Éducation de l’Ontario, Stephen Lecce, dont le gouvernement introduit l’apprentissage obligatoire de l’Holocauste dans le programme de 6e année et a investi dans des groupes communautaires créer des ressources pédagogiques pour lutter contre l’antisémitisme.

« Nous devons être très vigilants dans la lutte contre la haine. Et oui, ce n’est pas seulement contre la communauté juive. Nous voyons la haine se manifester contre tant de confessions et de communautés religieuses et d’autres, y compris la communauté LGBTQ », a-t-il déclaré.

« Quand cela commence avec un groupe, comme nous le savons à travers l’histoire, cela peut se répercuter sur nous tous. »

La sénatrice à la retraite Linda Frum a déclaré que les Canadiens ne doivent pas « passer sous silence des chapitres difficiles de notre histoire… La haine et l’intolérance sont quelque chose qui se produit ici, tout comme cela se produit ailleurs.

« C’est une chose de s’asseoir dans une pièce sombre et de regarder une pièce », a déclaré Carnwath. Mais avec un spectacle immersif, « vous pouvez littéralement vous tenir côte à côte et ressentir ce qu’ils ressentent ». (Nazima Walji/CBC)

Pourtant, Frum, qui préside le comité de lutte contre l’antisémitisme et la haine au Toronto United Jewish Appeal, a également souligné un autre élément clé de l’histoire de Christie Pits : que des membres de la communauté juive et de la communauté italienne se sont rassemblés contre la foule d’inspiration nazie qui avait contrarié les joueurs de baseball juifs.

« Il y a là une leçon plus large sur la solidarité entre les communautés et la défense des autres communautés », a-t-elle déclaré.

Jamie Michaels a été choqué lorsqu’il a appris l’émeute et a été inspiré pour créer un roman graphique à ce sujet. (Soumis par Jamie Michaels)

Ce point n’a pas échappé à Ron Sanchez, 14 ans, qui a déclaré avoir tiré de « précieuses leçons » sur la tolérance, la gentillesse et l’alliance de la performance Hogtown Collective.

« Les Italiens et les Juifs se sont défendus tout au long du racisme, même s’ils savaient qu’ils pouvaient se blesser. Je pense que cela devrait arriver plus souvent », a déclaré l’élève de 8e année.

« Les gens se soucient les uns des autres et ne [judging] les gens de leur religion ou des choses auxquelles ils croient. »

Les étudiants de Toronto peuvent voir Émeute de Christie Pits jusqu’en mai et juin.