Cette photo emblématique de la forêt de Mizoram a capturé un tigre. Pouvez-vous repérer le gros chat ?

Ce qui ressemble à une simple image à première vue, cette image de la réserve de tigres de Dampa du Mizoram est un clic «historique». C’est la première preuve de la présence d’un tigre dans la réserve depuis le dernier repérage du félin en 2014. Cependant, il n’est pas si facile de repérer le félin au milieu de l’épaisse couverture végétale mais si vous regardez d’assez près vous peut voir une paire d’yeux vous fixer. Dans le post partagé avec la photo sur Instagram, @sancturyasia raconte également l’histoire fascinante qui se cache derrière.

La photo a été cliquée par l’un des gardes forestiers nommé Zakhuma Don qui avait installé un piège photographique en février 2021. Après trois mois de première installation du piège, Zukhama a finalement récupéré la caméra à la mi-mai et parcourait les images capturées. quand il a aperçu le tigre pour la première fois sur cette photo. Il l’a ensuite envoyé aux autorités pour confirmation qui s’est révélée positive et lui a dit que la photo représente en effet un gros chat.

Découvrez la publication Insta de Sanctuary Asia :

Depuis son partage le 14 juin, le post a recueilli plus de 5 000 likes avec plusieurs commentaires d’utilisateurs qui ont essayé de repérer le gros chat sur la photo.

« Je l’ai trouvé. Des yeux qui brillent à travers la forêt sombre. Photo fantastique !” a écrit un utilisateur. « La bordure gauche au milieu peut voir des rayures », a commenté un autre, partageant l’emplacement du tigre sur la photo.

Pourriez-vous repérer le tigre ici?

De nombreux autres utilisateurs ont également exprimé leur bonheur et ont félicité Zukhama pour les rares repérages. La réserve de Dampa est souvent qualifiée de « réserve de tigres sans tigres » après que le dernier recensement de 2018 n’ait apporté aucune preuve de la présence du félin. Mais maintenant, ce repérage va sûrement changer cette notion.

Zukhama, un écologiste chevronné, a patrouillé les forêts de Dampa pendant de nombreuses années et a guidé des piliers tels que le scientifique TR Shankar Rama. Il est un ancien élève du Green Hub Project et du propre projet Mud on Boots de Sanctuary.

