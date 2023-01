Cette photo d’un éléphant reconnaissant un vétérinaire qui l’a soigné il y a dix ans est tout son cœur

Un moment réconfortant filmé par la caméra montre un éléphant sauvage reconnaissant le médecin vétérinaire qui l’a soigné il y a près de 12 ans. Une photo de l’incident rare a été partagée en ligne par l’officier du Service forestier indien (IFS), Susanta Nanda, jeudi via Twitter et l’histoire a déplacé les utilisateurs des médias sociaux en ligne. Sur la photo, on peut voir le vétérinaire étendre ses mains vers l’éléphant, tandis que ce dernier rend le geste réciproque en étendant sa trompe vers la direction de l’homme.

Tout en partageant l’interaction amicale, l’officier de l’IFS a expliqué comment les éléphants font partie de ces mammifères qui ont de bons souvenirs. Il a écrit : « Les éléphants ont l’un des souvenirs les plus forts. En voici un, reconnaissant le vétérinaire qui lui a sauvé la vie alors qu’il était sur le point de mourir 12 ans auparavant. Jetez un oeil au tweet ici:

Dès que l’histoire a fait surface en ligne, elle a créé tout un buzz sur le site de micro-blogging en récoltant plus de trente mille vues et plus d’un millier de likes. Plusieurs amoureux des animaux ont réagi au tweet pour apprécier la rare rencontre amicale. Un utilisateur a écrit: “Ils comprennent la valeur d’une relation.”

Un autre a commenté: “Les animaux sont nos meilleurs amis, sans aucun doute.”

Un autre l’a appelé, “Si doux!”

Selon un rapport précédent du Daily Mail, l’éléphant a été identifié comme étant Plai Thang, 31 ans, qui a tendu la main pour toucher le docteur Pattarapol Maneeon. La réunion aurait été inattendue, ce qui s’est produit lorsque le vétérinaire patrouillait dans la forêt de Rayong, dans l’est de la Thaïlande. C’était en 2009 lorsque l’animal a été trouvé mortellement atteint d’une maladie parasitaire, à savoir la trypanosomiase, qui est un type de maladie du sommeil.

L’éléphant aurait eu une perte d’appétit, de la fièvre et des gonflements à l’estomac, au cou et au visage lorsque le médecin l’a soigné. Pour avoir fourni les soins appropriés, il a été emmené sur le territoire de l’Organisation de l’industrie forestière dans la province de Lampang, où il a été soigné par le personnel du Département des parcs nationaux, de la faune et de la conservation des plantes. Après avoir subi un traitement de plusieurs mois, l’animal a été relâché dans la nature. Après quoi, son existence est restée inconnue jusqu’en 2021 lorsque le vétérinaire a affirmé avoir reconnu Plai Thang.

