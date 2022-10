Cette photo d’un chantier naval de 1905 “prouve” que les voyageurs dans le temps existent… pouvez-vous comprendre pourquoi ?

Une PHOTO d’un chantier naval de 1905 est apparue en ligne – et on dit qu’elle prouve que les voyageurs dans le temps existent vraiment.

Le cliché en noir et blanc capture une scène animée de New York, avec des chevaux et des calèches, et des hommes vêtus de hauts-de-forme et de costumes.

Ce cliché d’un chantier naval de New York circule en ligne car le voyage dans le temps “preuve” est réel Crédit : Alamy

Et les croyants disent que c’est à cause de cet homme – et de ses cheveux Crédit : Alamy

On dit qu’elle a été prise sur les quais de la banane du Lower Manhattan au tout début du XXe siècle.

Mais les croyants aux yeux d’aigle pensent avoir repéré quelque chose qui sort de l’ordinaire pour l’époque.

L’un des rares hommes qui ne porte pas de chapeau semble avoir une coiffure qui n’existe pas encore – un mohawk.

Les croyants disent que cela doit signifier que l’homme, qui est habillé de la même manière que les autres travailleurs, est un voyageur temporel.

C’est peut-être le cas, ou peut-être, plus logiquement, l’homme n’avait-il aucune idée que son ‘do deviendrait un succès retentissant dans les décennies à venir.

Ce n’est pas la première fois que la théorie du voyageur circule récemment.

Les théoriciens du complot ont récemment été laissés pour compte après avoir soi-disant repéré une femme utilisant un ordinateur portable dans une ancienne pierre tombale grecque.

Une théorie dingue prétend que c’est la preuve qu’un voyageur temporel a ramené un ordinateur portable à l’époque où le relief en marbre a été sculpté en 100 avant JC.

TikTok est récemment devenu inondé de personnes qui prétendent venir du futur ou du passé et avoir la capacité de se déplacer entre certains moments dans le temps.

Cela a incité certains voyageurs présumés à émettre des prédictions révolutionnaires telles que des événements météoriques potentiellement mortels et même un remède contre la paralysie.

Un soi-disant voyageur du temps a partagé de nouvelles vidéos à bord d’un hélicoptère comme “preuve” qu’il est coincé dans un futur post-apocalyptique.

Javier – qui se fait appeler Lone Survivor – affirme qu’il poste à partir de l’année 2028 dans un monde sans autres personnes.

Certains de ses sept millions de partisans l’ont mis au défi de prouver ses affirmations en se rendant dans une base militaire près de Valence, en Espagne.

Le mois dernier, il a publié des images de casernes désertes et d’un hélicoptère de musée – bien qu’il ne soit pas clair s’il se trouvait à l’intérieur de la base elle-même.

Quelques semaines plus tard, il a enchaîné avec d’autres images qui semblent le montrer grimpant à bord d’un hélicoptère de sauvetage moderne.

Il a écrit dans la légende : “Si je peux l’allumer, où voulez-vous qu’il aille ?”