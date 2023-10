Cette photo d’un bébé israélien mort a-t-elle été générée par l’IA ? Quand les erreurs de détection de l’IA brouillent le débat public

Le 12 octobre, le compte officiel de l’État d’Israël a publié l’image d’un petit corps calciné, affirmant que l’image représentait un bébé tué par le Hamas lors des attaques menées le 7 octobre. Dans les heures qui ont suivi la publication de l’image, Les utilisateurs des réseaux sociaux ont commencé à commenter, affirmant que l’image avait été générée par l’intelligence artificielle, selon l’outil de détection d’IA AI or Not. Cependant, plusieurs experts – ainsi que la société derrière AI or Not – ont déclaré que ces résultats étaient erronés et que la photo était probablement réelle.

Si tu n’as qu’une minute Un certain nombre de comptes de réseaux sociaux, pour la plupart américains ou expressément pro-palestiniens, ont déclaré sur X (anciennement Twitter) que la photo du corps brûlé d’un enfant partagée par l’État d’Israël avait été générée par AI, sur la base du résultats d’un outil de détection d’IA appelé AI or Not.

Cependant, AI or Not a en fait déclaré que le résultat était un faux positif. Plusieurs spécialistes de l’analyse d’images sont d’accord, affirmant que la photo n’a pas été générée par l’IA.

Un certain nombre de personnes ont affirmé que l’image du corps calciné avait été générée à partir d’une photo d’un chiot. Cependant, lorsque nous avons discuté avec un spécialiste de l’analyse d’images, il a déclaré que la photo du chien était en réalité une image falsifiée. La vérification des faits, en détail Le 12 octobre, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu publié [warning: disturbing images] des photos de corps brûlés d’enfants dans des sacs mortuaires sur son compte X (anciennement Twitter). En légende, il précise que les photos montraient « des bébés assassinés et brûlés par les monstres du Hamas » lors de leur attaque du 7 octobre. Les photos ont été récupérées et repostées par le compte X de l’État d’Israël quelques heures plus tard. Cependant, de nombreux utilisateurs américains et pro-palestiniens des réseaux sociaux ont reproché au pays d’avoir généré l’une des images à l’aide de l’intelligence artificielle. Plusieurs tweets, dont un vu plus de 22 millions de fois, a dénoncé les images, affirmant qu’elles avaient été « créées » par Israël, sur la base des résultats d’un détecteur d’intelligence artificielle. IA ou pas « . Ces tweets présentaient une capture d’écran de la page de résultats, où l’outil indiquait que l’image avait été « générée par l’IA ». Le résultat était même ramassé par le compte X d’Al Jazeera en arabe. Le 14 octobre, les médias qataris ont publié une vidéo sur le sujet, qui a été vue plus de 500 000 fois. « Ces images, selon [Israel]reflètent la « brutalité du Hamas »… L’intelligence artificielle a révélé la fausseté des accusations israéliennes contre les membres d’Al-Qassam [the armed branch of Hamas]», a écrit Al Jazeera. Il s’agit d’un tweet d’Al Jazeera en arabe sur les accusations selon lesquelles l’image d’un corps calciné aurait en réalité été générée par l’IA. Il comprend la capture d’écran de la page de résultats de l’outil AI or Not. Observateurs Dans ces mêmes messages, les utilisateurs accusé Israël de générer cette image en utilisant une photo d’un chiot vivant dans un sac mortuaire – une photo qui ressemble à celle sur la photo du corps de l’enfant. Cette photo d’un chiot, dont certains disent qu’elle est la photo originale qui a ensuite été falsifiée, a largement circulé, notamment sur 4chan un site fréquenté par l’extrême droite américaine, dès le 12 octobre au soir. Un certain nombre d’utilisateurs des réseaux sociaux ont affirmé que cette image d’un chiot, partagée sur la chaîne 4chan, était à l’origine de la photo partagée par Israël. Observateurs Un faux positif pour l’outil AI or Not En réalité, certains indices suggèrent que l’image publiée par le gouvernement israélien n’a pas été générée par l’intelligence artificielle. L’entreprise qui a créé « AI or Not » a en fait mis en doute les résultats de son propre logiciel. Dans un tweeter à partir du 14 octobre, l’entreprise a déclaré que son logiciel était capable de produire des faux positifs, ce qui signifie qu’il pouvait conclure à tort qu’une vraie photo avait été générée par l’IA, surtout lorsque l’image en question était de mauvaise qualité. « Nous avons confirmé avec notre système que le résultat n’est pas concluant en raison du fait que la photographie a été compressée et modifiée pour rendre flou l’étiquette nominative », a déclaré la société sur X, faisant référence à l’étiquette située à côté de la main gauche du corps. « Si vous exécutez la photo via le logiciel maintenant, cela indique en fait qu’il s’agit d’une ‘probablement humaine’. » Notre équipe a confirmé ces résultats le 16 octobre. Il s’agit d’une capture d’écran de la page de résultats lorsque notre équipe a analysé la photo via AI or Not le 16 octobre. Désormais, la page de résultats indique que l’image est « probablement humaine ». Notre équipe a ajouté le cercle gris pour masquer le corps. Observateurs L’équipe du média d’investigation Bellingcat, spécialisé dans l’analyse d’images, testé a sorti le logiciel en septembre 2023. « Le fait qu’AI or Not ait un taux d’erreur élevé lors de l’identification d’images d’IA compressées, en particulier des images photoréalistes, réduit considérablement son utilité pour les chercheurs open source », a conclu Bellingcat. « Il n’y a aucune preuve que l’image partagée par le gouvernement israélien ait été altérée » De plus, la photo elle-même ne montre aucun signe d’être générée par l’IA, Hany Farid, spécialiste de l’analyse d’images et professeur à Berkeley, expliqué au média 404. Farid a souligné les ombres précises et les cohérences structurelles de la photo. «Cela me porte à croire que [the photo] n’est même pas partiellement généré par l’IA », a-t-il déclaré. Même sentiment qu’exprime Denis Teyssou, directeur du Medialab de l’AFP et responsable de l’innovation d’un projet axé sur la détection d’images générées par l’IA, vera.ai . « Rien n’indique que l’image partagée par le gouvernement israélien ait été falsifiée », a-t-il déclaré à notre équipe le 16 octobre. Il a ajouté que le logiciel conçu par vera.ai pour détecter les images générées par l’IA n’identifiait pas que l’image avait été falsifiée – tout en précisant les limites de ce type de logiciel. « Le grand risque des outils de détection d’IA est qu’ils produisent des faux positifs. S’il y a un faux positif, nous ne pouvons plus faire confiance à l’outil », a-t-il déclaré. Une image « trafiquée » d’un chiot Lorsque la photo du corps a été analysée via un logiciel créé par l’AFP Medialab pour détecter les images générées par l’IA appelée InVID-WeVerify il est arrivé à la même conclusion que vera.ai : que la photo n’avait pas été falsifiée. Cependant, l’outil a détecté des incohérences dans l’image du chiot. « Il est probable que cette image ait été falsifiée à l’aide de méthodes génératives », a déclaré Tina Nikoukhah, chercheuse en mathématiques à l’université Paris-Saclay, lors d’un entretien avec notre équipe le 16 octobre. Il « a détecté des traces significatives en arrière-plan de l’image qui n’apparaissaient pas sur le chiot », a-t-elle précisé. Dans l’image ci-dessous, vous pouvez voir ces différences marquées en couleur – vert foncé sur le chiot et vert clair sur le reste de l’image. La photo du chiot est à gauche. A droite, la même photo avec le filtre ZÉRO appliqué par le logiciel InVID-WeVerify. Le filtre « a détecté des traces significatives en arrière-plan de l’image qui n’apparaissaient pas sur le chiot », précise Tina Nikoukhah. Ceci est démontré par les pixels vert foncé au centre de l’image. Observateurs « Compte tenu de la nature de ces traces, il est probable que la falsification ait été réalisée à l’aide de la génération d’IA », a-t-elle ajouté, faisant référence à des logiciels comme Midjourney ou Stable Diffusion. Ces résultats concordent avec les affirmations d’un utilisateur de X, qui a déclaré avoir créé l’image du chiot. Dans un tweeter publié le 12 octobre, quelques heures avant que l’image ne soit partagée sur 4chan, il a déclaré qu’il lui avait fallu « cinq secondes » pour créer cette image à partir de l’image partagée par Israël. « Il n’est plus difficile de faire une fausse photo convaincante », a-t-il écrit dans son tweet, supprimé depuis. Dans un autre tweet, le même utilisateur a déclaré qu’il avait utilisé le générateur d’images AI Stable Diffusion. Il a fait référence à plusieurs reprises à son image générée par l’IA dans d’autres tweets. Des photos d’enfants brûlés partagées sans contexte par Israël Même si les images sont réelles, Israël les a partagées sans aucun contexte. Le 10 octobre, la chaîne israélienne i24 News et le gouvernement israélien ont été accusés d’avoir annoncé, sans preuve, que 40 bébés avaient été décapités par le Hamas à Kfar Azar. Le 11 octobre, le président américain Joe Biden a également déclaré que des enfants israéliens avaient été « décapités ». Or, le soir même, la Maison Blanche a affirmé que le président américain avait obtenu cette information des services israéliens et ne disposait d’aucune preuve supplémentaire. Le lendemain, le gouvernement israélien partagé l’image des restes calcinés d’enfants, en disant : « Ceux qui nient ces événements soutiennent les animaux barbares qui en sont responsables ». Ils n’ont cependant donné aucun contexte sur les images ni sur les circonstances de la mort de ces enfants.

