Cette photo de Mama Bear et de son ourson laisse deviner Internet ; Voici pourquoi

Une capture spéciale d’une mère ourse et de son ourson a fait surface en ligne. La photo a été partagée par Parveen Kaswan, agent du Service forestier indien (IFS), via Twitter. Sur la photo, on peut voir l’ours marcher dans un endroit désert tandis que le petit le suit. En plus de cette belle photo, Parveen Kaswan a ajouté une question à ses followers qui a fait réfléchir la plupart d’entre eux. La légende disait : « Suivez la mère. L’Inde compte quatre espèces d’ours. Peux-tu deviner lesquelles sont-elles ?

Jetez un oeil au post ci-dessous:

Suivez la mère. L’Inde compte quatre espèces d’ours. Saurez-vous deviner lesquelles sont-elles ? pic.twitter.com/Prn6E1vhCe — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) 9 novembre 2022

Dès que le message a été partagé en ligne, les utilisateurs des médias sociaux ont commencé à deviner les quatre espèces d’ours en Inde. Devinant l’espèce, l’un des utilisateurs a écrit : « Ours noir, ours brun et ours paresseux ». Un autre utilisateur a écrit : « Ours noir, ours brun, ours paresseux et ours du soleil ».

Un autre a écrit : « L’ours paresseux est peut-être… Je ne sais pas, mais j’ai deviné car j’en ai vu un dans un zoo. Son museau ressemble ». Un autre a ajouté: “Ours paresseux, monsieur, vous devriez également donner l’emplacement de cette photo pour la deviner plus correctement.” Un troisième utilisateur a écrit : « Apparemment, ils ressemblent à un ours noir, mais le rapport tête/corps indique clairement qu’il s’agit très probablement d’ours paresseux. Étant donné que l’image est prise de loin et que la plupart des détails ne sont pas visibles, c’était difficile à comprendre, mais après plusieurs analyses, j’en suis sûr maintenant. »

L’ours paresseux peut être… je ne sais pas mais j’ai deviné… comme j’en ai vu un dans un zoo… son museau ressemble – eshwar rachakonda (@eshwar_rk) 9 novembre 2022

Ours noir, ours brun, ours paresseux, ours malais – Yashveer Singh (@yashveer1196) 9 novembre 2022

Ours paresseux, monsieur, vous devriez également donner l’emplacement de cette photo pour la deviner plus correctement 🙂 – anchal awasthi (@anchal_13) 9 novembre 2022

Bonjour Parveen,

Apparemment, ils ressemblent à des ours noirs, mais le rapport entre la tête et le corps indique clairement qu’il s’agit très probablement d’ours paresseux. Étant donné que l’image est prise de loin et que la plupart des détails ne sont pas visibles, c’était difficile à comprendre, mais après avoir analysé à plusieurs reprises, j’en suis sûr maintenant. — Major Amit Bansal (à la retraite) (@majoramitbansal) 9 novembre 2022

Ours noir d’Asie

Ours brun de l’Himalaya

Ours paresseux

Ours du soleil

Celui-ci ressemble à un ours noir asiatique — Gaurav Dhanda (@gdhanda) 9 novembre 2022

Plus tard, Parveen Kaswan a révélé les espèces d’ours dans un sous-tweet. Il a écrit: “Quatre espèces se trouvent en Inde: l’ours noir asiatique ou l’ours noir de l’Himalaya, l’ours brun de l’Himalaya, l’ours paresseux et l’ours du soleil”. Cependant, l’espèce de l’ours sur la photo reste non identifiée.

Quatre espèces se trouvent en Inde. – Ours noir d’Asie ou Ours noir de l’Himalaya

– Ours brun de l’Himalaya

– Ours paresseux

– Ours du soleil — Parveen Kaswan, IFS (@ParveenKaswan) 10 novembre 2022

L’UICN répertorie l’espèce d’ours paresseux comme vulnérable car elle est originaire du sous-continent indien. Les ours noirs d’Asie et les ours bruns de l’Himalaya vivent dans les grandes vallées himalayennes. La vallée de Barak est le seul habitat connu de l’Inde pour les ours malais.

