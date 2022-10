Cette photo de guerre des années 1940 est la “preuve” d’un voyage dans le temps, disons des conspirationnistes… pouvez-vous comprendre pourquoi ?

Les théoriciens du complot sont convaincus qu’une caractéristique bizarre dans une photographie des années 1940 est la preuve que le voyage dans le temps est réel.

La photo prise en 1943 dans la capitale islandaise Reykjavik montre une foule d’habitants et de GI de la Seconde Guerre mondiale marchant le long d’un trottoir.

Une photographie des années 1940 est devenue virale pour avoir apparemment montré une preuve de voyage dans le temps Crédit : Kristján Hoffmann

La photographie complète prise à Reykjavik, en Islande, montre un homme regardant fixement l’appareil photo Crédit : Kristján Hoffmann

Les conspirateurs pensent que l’homme est sur un téléphone portable Crédit : Kristján Hoffmann

Mais la photo est devenue virale après que son propriétaire a repéré un détail qui semblait incroyablement déplacé.

Sur la photo, un homme en arrière-plan regarde l’appareil photo avec sa main sur le côté de son visage.

Et la photo a déclenché des rumeurs parmi les adeptes du voyage dans le temps selon lesquelles l’homme tenait un téléphone portable contre son oreille.

Le tout premier téléphone mobile – le Motorola DynaTAC 8000X – a été mis en vente en 1973, exactement 30 ans après la prise de la photo.

Kristján Hoffman, dont la famille possède la photo depuis des décennies, a partagé la photo sur le groupe Facebook Gamlar ljósmyndir, qui signifie “Vieilles photographies”.

La photo, prise au plus fort de la Seconde Guerre mondiale, montre la capitale islandaise envahie par les troupes alliées.

Kristján a écrit sur Facebook : « L’armée américaine s’empare de la splendeur islandaise, comme vous pouvez le voir.

“Une chose qui attire l’attention sur cette belle image, c’est qu’au-dessus de la fenêtre, dans le coin au milieu de l’image, un homme est penché et est sur un téléphone portable.”

La vue apparente d’un voyageur temporel sur une photo d’il y a plus de 70 ans a déclenché un grand débat en ligne.

Certains ont dit que l’homme se grattait simplement l’oreille, tandis que d’autres ont émis l’hypothèse qu’il tenait sa pipe ou même tenait sa montre pour vérifier si elle fonctionnait.

Cette dernière théorie est encore renforcée par le fait que l’homme se tient à côté d’un magasin de montres sur la photographie.

Dans les commentaires ci-dessous, Kristján a déclaré: “Je ne sais pas quoi dire, je ne pense pas qu’il parle juste au téléphone.

Un homme se penche et est sur un téléphone portable Kristjan Hoffman

Et il a semblé doubler ses affirmations de voyageur temporel, ajoutant: “Il est dans un état de stupeur, debout seul et portant une coiffure différente des autres et une écharpe et agissant comme nous le ferions aujourd’hui.

“Il a une vue d’ensemble de la place et rien de tel que d’avoir une conversation avec quelqu’un sur un smartphone.”

Un autre commentateur a plaisanté en disant que la photo était la preuve que les Islandais avaient “déjà inventé le téléphone portable bien avant tout le monde !”

Les photographies du passé sont souvent saisies comme “preuves” d’un voyage dans le temps.

Récemment, des conspirateurs ont repéré un homme “serrant un téléphone portable” sur une photo des années 1940.

La photo, prise sur une plage de Cornwall en septembre 1943, montre un homme en costume marron regardant un objet dans ses mains qui ressemble étrangement à un téléphone portable.

Mais les sceptiques n’ont pas tardé à dénigrer le complot, insistant sur le fait que l’homme ne faisait que rouler une cigarette.

D’autres images historiques ont également fait sensation parmi les adeptes du voyage dans le temps ces dernières semaines.

Les théories de Bonkers ont commencé à tourbillonner concernant une ancienne pierre tombale grecque après que les gens ont repéré une femme utilisant un ordinateur portable.

Ils ont affirmé que c’était la preuve qu’un voyageur temporel avait ramené un ordinateur portable au moment où le relief en marbre a été sculpté en 100 avant JC.

Cela est venu après que les amateurs d’art aient été déconcertés par une femme “tenant un iPhone” dans un tableau des années 1860.

Un autre homme a été aperçu en train de feuilleter ce qui ressemble à un iPhone dans une peinture murale des années 1930 représentant une scène de la Nouvelle-Angleterre du XVIIe siècle.

Et le patron d’Apple, Tim Cook, a plaisanté en disant qu’il avait trouvé l’un des gadgets de son entreprise dans un chef-d’œuvre vieux de 350 ans à Amsterdam.