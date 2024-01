Cette petite version d’un cœur humain sur une puce bat comme la vraie chose : ScienceAlert

La simulation de versions miniaturisées d’organes humains en laboratoire est un outil émergent dans la recherche médicale, et les chercheurs disposent désormais d’un nouveau modèle de « cœur sur puce » à utiliser.

L’équipe à l’origine de la puce, du Cedars-Sinai Medical Center de Los Angeles, affirme qu’elle aura un rôle important à jouer dans les tests de sécurité des traitements contre le cancer, qui ont déjà été testés. été montré risquer des lésions cardiaques tout en luttant contre les cellules cancéreuses.

Les améliorations notables par rapport aux modèles de puces cardiaques précédents incluent la maturité des cellules à partir desquelles l’équipe a développé cellules souches pluripotentes induites par l’homme (hiPSC) et sa capacité à battre comme un cœur humain – à environ 60 battements par minute.

“En fin de compte, les systèmes multi-lignées basés sur hiPSC, tels que la puce cardiaque présentée ici, pourraient réduire le recours aux modèles animaux traditionnellement utilisés pour les tests précliniques de cardiotoxicité des médicaments.” les chercheurs écrire dans leur article publié.

Capables de se transformer en n’importe quel type de cellule, les hiPSC ont été conçues pour devenir des cellules cardiaques et des cellules de vaisseaux sanguins avant d’être placées sur un matériau en silicone flexible appelé polydiméthylsiloxane ou PDMS.

Un élément crucial de la conception de la puce cardiaque réside dans ses deux canaux parallèles, qui permettent aux cellules cardiaques (cardiomyocytes) et les cellules des vaisseaux sanguins (cellules endotheliales) doivent être séparés comme ils le sont dans un corps humain tout en restant suffisamment proches pour interagir.

En simulant le flux sanguin et les mouvements mécaniques du cœur en réponse à certains traitements médicamenteux, les scientifiques peuvent prédire d’éventuels problèmes de toxicité pouvant provoquer des arythmies ou la mort de cellules musculaires.

“La plateforme de puce cardiaque que nous avons développée permet le criblage d’agents chimiothérapeutiques potentiellement cardiotoxiques sur plusieurs types de cellules cardiovasculaires dans un modèle physiologiquement pertinent”, écrire les chercheurs.

La puce cardiaque est restée fonctionnelle pendant plusieurs semaines, offrant ainsi la possibilité de mener des recherches à plus long terme sur la manière dont les médicaments et d’autres facteurs environnementaux influencent le cœur.

En plus de contribuer au développement de médicaments plus sûrs, le cœur sur puce devrait également permettre d’en apprendre davantage aux scientifiques sur les subtilités des maladies cardiaques – comment elles apparaissent et progressent, et comment elles peuvent être traitées.

Ces dernières années, nous avons assisté à un flux constant d’améliorations dans la manière dont ces puces sont développées et produites, fournissant des simulations ultra-précises de la façon dont certaines parties du corps humain réagissent à la plus petite échelle.

“Ces résultats suggèrent que les puces cardiaques peuvent être utilisées pour le dépistage de la toxicité des médicaments et pourraient révéler des toxicités potentielles spécifiques à certains types de cellules en réponse à des composés cardiotoxiques.” écrire les chercheurs.

La recherche a été publiée dans la revue de la Royal Society of Chemistry. Laboratoire sur puce.