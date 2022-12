Cette petite ruelle au Japon pour les gourmets est tout droit sortie de “Blade Runner”

On doit mentir s’ils disent qu’ils n’ont pas été enchantés par toute la nourriture délicieuse que l’anime japonais dessine si bien. Si c’était possible, beaucoup saisiraient simplement cette délicieuse assiette de sushis directement hors de l’écran. Mais ce n’est plus seulement un rêve. Tout amateur de cuisine peut visiter le paradis ultime dans une petite ruelle appelée Omoide Yokocho près de la gare de Shinjuku. Avec environ 70 bars et stands de barbecue, cela ressemble à une scène tout droit sortie de la populaire série animée Blade Runner. Ce clip peut vous le prouver. La caméra parcourt l’allée, donnant un aperçu de certaines des merveilleuses options tout autour. Cela ressemble certainement à un endroit amusant où traîner. Jetez un œil ici :

L’amour pour la nourriture et le désir de visiter cet endroit ont été partagés par plusieurs utilisateurs de médias sociaux. Si une comparaison revenait sans cesse, c’était avec Blade Runner. Un utilisateur de Twitter a écrit : « Blade Runner rencontre le paradis des gourmands ».

Un autre utilisateur a semblé mettre l’allée sur sa liste de choses à faire en partageant: “Je vais au Japon cette année.”

«Omoide Yokocho à Shinjuku, Tokyo est un quartier de bars nostalgique avec environ 60 petits bars et restaurants. On dirait que c’est tout droit sorti de ‘Blade Runner’ », lit-on dans un tweet.

Omoide Yokocho est situé à proximité de la sortie ouest de la gare de Shinjuku. Cette gare, souvent appelée la gare la plus fréquentée du monde, est pour la plupart très moderne et très éclairée, cependant, ce dédale de ruelles étroites répand de la fumée et du bruit partout dans le petit espace pas même assez large pour se dégourdir les bras. Approximativement traduit par Memory Lane, Omoide Yokocho et ses restaurants de type izakaya ont une histoire riche. Cela a commencé comme un énorme marché noir près de la gare de Shinjuku après la Seconde Guerre mondiale. À l’époque, c’était une zone dangereuse à visiter, mais elle accueillait de nombreux visiteurs car les gens n’avaient guère le choix. Cet endroit avait la nourriture et les fournitures. Ne vous inquiétez pas ! Ce sont tous maintenant des restaurants dûment autorisés.

