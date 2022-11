Cette petite femme révèle comment c’est de vivre avec un grand mari

On dit que le véritable amour transcende toutes les différences de religion, de caste, de communauté, de nationalité ou de sexe. Ajoutez à cela une différence de hauteur, même si cela va probablement de soi. Cependant, nous mettons l’accent sur les histoires intéressantes partagées par un couple qui a une différence de 1 pied 7 pouces entre eux et utilise des moyens non conventionnels pour compenser souvent la différence.

Bethany Kasaurang et son mari Danny peuvent être un spectacle lorsqu’ils sont vus ensemble en public. Bethany mesure 4’10” tandis que Danny mesure 6’5″. Le couple compte plus de 90 000 abonnés sur Tiktok, où Bethany parle souvent des lacunes auxquelles ils sont confrontés en raison de la grande différence de taille.

Top showsha vidéo

Selon un article du New York Times, parmi les nombreuses choses partagées par Bethany sur TikTok, les plus hilarantes sont ses trébuchements sur les chaussures « gigantesques » de son mari et l’hilarité qui s’ensuit lorsqu’ils essaient de danser ensemble. Elle révèle également que les vêtements de Danny peuvent tenir dans deux d’entre elle.

Elle révèle également comment Danny tire sa jambe en mettant des choses sur l’étagère supérieure absolue, hors de sa portée pour sa petite taille. Elle montre également de façon spectaculaire comment elle ajuste son siège d’auto après qu’il ait conduit son véhicule. Bethany révèle également qu’elle se tient parfois debout sur un outil ou une chaise pour se retrouver souvent face à face avec son mari. Cependant, elle reconnaît que toutes ces épreuves sont tout simplement amusantes et qu’ils forment un couple marié et qu’elle est une épouse fière.

De nombreuses femmes dans les commentaires ont commencé à parler de la stature gigantesque de leurs maris, tandis qu’une a poursuivi en disant que son mari mesurait 6’9 “. Lorsqu’on leur a demandé de montrer à quoi ils ressemblaient en train de danser, Bethany a également publié plus tard une vidéo d’elle dansant avec Danny.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici