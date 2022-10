Cette petite communauté côtière pourrait abriter le premier spatioport du Canada. Mais tout le monde n’est pas à bord

Le courant19:16La construction d’un port spatial divise la communauté de Canso, en Nouvelle-Écosse

AJ’s Pub, l’un des trois restaurants de Canso, dans le nord-est de la Nouvelle-Écosse, propose déjà une pizza Cyclone 4M à son menu.

Son homonyme est la fusée construite en Ukraine que les boosters espèrent décoller d’un port spatial en cours de construction près de la communauté par Stephen Matier, président et chef de la direction de la startup Maritime Launch Services (MLS).

“En analysant les emplacements en Amérique du Nord, cet emplacement correspondait vraiment à ce projet de loi”, a déclaré Matier dans une entrevue avec John Chipman de CBC Radio.

Les fusées ne transporteront pas d’astronautes. Les satellites, principalement pour les communications, sont la charge utile prévue. Canso, à environ trois heures et demie de route d’Halifax, offre un point de lancement idéal pour les satellites destinés à l’orbite terrestre basse au-dessus de l’océan Atlantique, a déclaré Matier.

Mais dans la communauté balnéaire idyllique largement connue pour sa pêche, deux défis se dressent sur le chemin du projet : une opposition vocale qui atténue l’enthousiasme face au potentiel de nouveaux emplois et de dollars touristiques, et le besoin d’un financement supplémentaire estimé à 180 millions de dollars.

Alors que MLS affirme avoir travaillé avec des membres de la communauté, répondant à leurs questions et fournissant des détails scientifiques sur le projet, les opposants soutiennent que le site a été choisi sans consultation adéquate ni contribution de la communauté.

“Je sais que c’est une petite ville ennuyeuse. Il ne se passe jamais rien ici”, a déclaré Marie Lumsden, dirigeante d’Action Against the Canso Spaceport, un groupe local qui s’oppose au développement.

“Mais ici, nous combattons une installation de lancement de fusées.”

Le projet a été annoncé pour la première fois en mars 2017, et les soumissions fournies par MLS à la province pour Évaluation environnementale ont été approuvés en 2019. En août de cette année, le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a donné le feu vert à la construction sur des terres de la Couronne louées à la province. Cependant, ni les gouvernements provincial ni fédéral n’ont approuvé l’exploitation du site MLS, y compris les lancements de fusées.

Matier, un ancien entrepreneur en ingénierie de la NASA du Nouveau-Mexique, prévoit que les premiers lancements commerciaux pourraient décoller d’ici la fin de 2024. Une fois le site entièrement en ligne, Matier dit qu’il pourrait voir jusqu’à huit lancements de fusées par an.

Stephen Matier, président et chef de la direction de Maritime Launch Services, a d’abord proposé le projet de port spatial pour Canso en mars 2017. Le gouvernement provincial a annoncé que la construction du projet pourrait commencer en août. (John Chipman/CBC)

Profiter de « l’économie de l’espace »

Économistes valorisait « l’économie spatiale » à plus de 400 milliards de dollars US l’année dernière, et prédisent que l’industrie pourrait atteindre 1 billion de dollars américains d’ici 2040. L’année dernière a vu un nombre record de lancements de fusées réussis – 133 sur 144 tentatives. Ce n’est pas la seule proposition de ce genre. Une poignée de spatioports commerciaux ont déjà été construits aux États-Unis.

Pour une communauté dont l’économie et la population diminuent — la ville de Canso a été dissoute et la communauté a été absorbée par la municipalité du district de Guysborough en 2012 — la promesse d’une nouvelle industrie offre de l’espoir à beaucoup.

MLS estime que le site créerait 50 emplois permanents dans diverses spécialités, des métiers spécialisés aux scientifiques en passant par les pompiers. 100 autres personnes devraient travailler sur le site lors des lancements. Pendant ce temps, une entreprise de construction locale a dépensé 350 000 $ pour une nouvelle excavatrice et pense qu’elle pourrait embaucher deux nouveaux employés pour le projet.

Matier, le fondateur de MLS évalue l’investissement initial nécessaire pour le port spatial à 200 millions de dollars – la moitié pour construire un port spatial entièrement fonctionnel et l’autre moitié pour développer et fabriquer la fusée. MLS a annoncé en mai 2021 qu’il avait obtenu 10,5 millions de dollars de la banque d’investissement torontoise PowerOne Capital Markets.

Il dit que la société a levé plus de 20 millions de dollars jusqu’à présent, mais n’a pas donné plus de détails. Les actions de MLS se négocient autour de 0,17 $ par action au 25 octobre.

L’année prochaine, il espère lancer une fusée plus petite de fabrication canadienne, un exercice qui verrait l’entreprise construire une version plus réduite du port spatial avant que la construction de la version plus grande ne se poursuive.

“Le lancement de la phase un, c’est essentiellement une dalle en béton ou un bâtiment arrière, un contrôleur d’alimentation portable, un accès public. Il n’y a pas grand-chose au sol”, a déclaré Matier.

“Nous ne construisons pas le Taj Mahal en espérant qu’ils viendront. Nous n’allons pas non plus construire chaque point de l’installation à son aspect, vous savez, au nième degré, du Taj Mahal avant le premier lancement. Nous allons être opérationnel d’un point de vue environnemental sûr et être en mesure d’exécuter ce lancement.”

Le rendu montre la fusée Cyclone 4M construite en Ukraine telle qu’elle apparaîtrait sur le site de lancement proposé à Canso. (Services de lancement maritime)

Une communauté divisée

Alors que l’avenir du spatioport est inconnu, la communauté reste divisée sur le projet.

Canso compte 739 habitants, selon les chiffres de 2016 de Statistique Canada. Le nombre d’habitants qui s’opposent réellement au projet de Matier n’est pas clair. Un sondage réalisé par Narrative Research pour MLS en 2021 a révélé que 82% des répondants étaient favorables au projet s’il respectait les réglementations environnementales et de sécurité.

Dans le même sondage, 4 % des personnes interrogées ont déclaré que leur opinion ne changerait pas même si le projet respectait les réglementations environnementales et de sécurité. Matier dit que cela suggère qu’il n’y a pas de changement d’avis d’une minorité de personnes opposées au projet.

Une pétition de la municipalité qui a été déposée à l’Assemblée législative de la Nouvelle-Écosse par Lloyd Hines, alors député provincial de la région, répertorie 743 signatures en faveur du projet, mais les opposants affirment que bon nombre des personnes interrogées résident à l’extérieur de la région de Canso. La pétition comprenait des noms de personnes de l’Alberta et de l’Ohio.

Une pétition opposée diffusée par Lumsden et son équipe a recueilli 410 signatures, qui indiquaient toutes Canso comme leur emplacement, ce qui représente 38 % des adultes de la région.

Des membres du groupe Action contre le port spatial de Canso tiennent des pancartes sur lesquelles on peut lire : « Nous disons non au port spatial de Canso ». MLS dit qu’il a travaillé avec la communauté pour répondre aux questions et fournir des détails scientifiques sur le projet, mais les opposants soutiennent qu’il n’y a pas eu de consultation adéquate ou de contribution de la communauté. (John Chipman/CBC)

Lumsden dit que de nombreux membres de la communauté ont exprimé des inquiétudes concernant la sécurité et l’impact environnemental du stockage de produits chimiques et des lancements répétés de roquettes dans la région. Lumsden, qui vit à l’est de Canso, dit que sa maison est à 2,9 kilomètres du site de lancement.

“C’est presque une chose religieuse. C’est comme si votre âme était dans le pays”, a-t-elle déclaré. “Je vois le potentiel que ce terrain soit complètement détruit pour absolument rien.”

Elizabeth Marshall, une aînée Mi’kmaw de la Première Nation d’Eskasoni, compare les efforts pour construire un port spatial au colonialisme moderne.

“Ceux d’entre nous qui sont près de l’eau, qui y vivent depuis des générations, nous reconnaissons à quel point l’écosystème est délicat ici. Il est si délicat qu’il a fallu des millions d’années pour créer ce que nous voyons ici”, a-t-elle déclaré.

D’autres qui s’opposent au projet s’inquiètent de la façon dont un port spatial pourrait affecter la pêche au homard et la valeur des maisons, et se demandent si leur assurance habitation les couvrirait en cas d’accident catastrophique.

Un rendu montre l’extérieur du centre de contrôle de lancement du port spatial proposé de Canso. Le fondateur de MLS évalue l’investissement initial nécessaire pour le port spatial à 200 millions de dollars et affirme que sur ce montant, environ 20 millions de dollars ont été levés jusqu’à présent. (Services de lancement maritime)

Méfiance à l’égard de l’évaluation environnementale

Matier dit que l’entreprise prend des mesures pour atténuer les impacts environnementaux potentiels, indiqués dans l’évaluation environnementale approuvée par la province. Le propulseur de fusée sera expédié et stocké dans des conteneurs approuvés, et MLS dit qu’il essaiera de limiter ses lancements pendant la saison de pêche.

Les spectateurs seront également interdits dans une zone de deux kilomètres autour du site de lancement. Transports Canada dit qu’il continue de travailler avec MLS pour déterminer les distances de sécurité par rapport aux lancements.

Si le site est approuvé pour lancer des fusées, Matier dit qu’elles voleront vers le sud, au-dessus de l’océan Atlantique.

Val Rhynold, propriétaire de Val’s Crafts and Delights à Canso, affirme que le port spatial est un développement nécessaire dans la communauté rurale dont l’économie et la population diminuent. (John Chipman/CBC)

Pourtant, les opposants se méfient de la façon dont l’évaluation environnementale a été approuvée. Le groupe de Lumsden a demandé une évaluation environnementale fédérale, mais celle-ci a été refusée.

Un responsable d’Environnement et Changement climatique de la Nouvelle-Écosse a noté que huit agences provinciales et huit agences fédérales ont aidé le ministère à évaluer la proposition de port spatial, et plusieurs continueront de jouer un rôle dans la réglementation du projet si son exploitation est approuvée.

Matier a déclaré que le fait que lui et Yuzhnoye, la société ukrainienne derrière Cyclone 4M, aient des décennies d’expérience dans l’aérospatiale, témoigne de l’engagement de MLS.

“La façon dont nous exploitons le site vient directement de mon opération de vol spatial habité d’installations d’essai dangereuses dans le programme de la navette spatiale. J’apporte cela sur ce site et je le mets en œuvre ici”, a-t-il déclaré.

Sheri Parker, photographiée avec son chien, veut voir le spatioport avancer. “Il y a beaucoup de gens dans notre région qui le soutiennent, mais ne dites plus rien”, a-t-elle déclaré. (John Chipman/CBC)

“La ville se meurt”

Malgré l’opposition, de nombreux membres de la communauté sont enthousiasmés par les opportunités que le projet pourrait apporter.

“Je suis excité. J’ai hâte. Et ce n’est pas seulement pour mon entreprise, je pense que ce serait formidable pour la ville, car la ville est en train de mourir”, a déclaré Val Rhynold, propriétaire de Val’s Crafts and Delights, un café. et magasin d’artisanat à Canso. Alors que les affaires allaient bien pendant l’été, elle dit qu’elles ont ralenti depuis la rentrée scolaire.

Sheri Parker, membre du comité de liaison communautaire de la MLS, est également optimiste compte tenu des défis auxquels Canso fait face.

“C’est la durabilité de notre système éducatif, c’est la durabilité de notre hôpital, c’est la durabilité de notre industrie de services en ville. Nous avons besoin de quelque chose de plus”, a-t-elle déclaré.