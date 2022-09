Cette petite cabane vient d’arriver sur le marché pour 300 000 $ – mais reconnaissez-vous l’émission à succès qui l’a rendue célèbre ?

Une PROPRIÉTÉ de la série Netflix Stranger Things a été mise sur le marché aux États-Unis – mais pouvez-vous deviner à qui appartient cette maison ?

Le spectacle surnaturel est devenu un succès retentissant car il suit un groupe d’amis alors qu’ils découvrent une série de mystères extraordinaires.

Il met en vedette Millie Bobby Brown, Finn Wolfhard, Noah Schnapp, Caleb McLaughlin, Sadie Sink et Gaten Matarazzo.

Et maintenant, l’un des lieux célèbres de l’émission est entré sur le marché – pour seulement 300 000 $.

La maison de Will Buyers, qui est une cabane délabrée entourée de buissons, a été mise en vente par EXP Realty.

Il est situé à Fayetteville, en Géorgie, et se trouve sur un immense terrain de six acres.

L’immobilier a taquiné que la cabine pourrait être utilisée comme location à court terme ou même comme Airbnb.

Cependant, ils ont ajouté que la maison avait sérieusement besoin de réparations, de sorte que le nouveau propriétaire devrait investir dans la célèbre demeure.





“Comme ce serait cool de posséder la tristement célèbre maison Stranger Things”, a déclaré l’agent immobilier.

« Ne restez pas coincé à l’envers, cette maison a besoin d’une réhabilitation complète, mais avec le bon propriétaire, le potentiel de retour sur investissement (ROI) pourrait être ÉNORME !

“Depuis que l’émission a été diffusée, les fans ont voyagé partout, presque quotidiennement, juste pour passer et prendre une photo. À tel point que les propriétaires ont dû installer une barricade dans l’allée et des panneaux «Propriété privée» juste pour empêcher les gens d’entrer, il va donc sans dire que la maison reçoit une tonne d’attention.

Les fans de Stranger Things se souviendront que le lieu était une partie importante de la première série.

C’est quand Will a disparu dans une autre dimension et que sa mère et son frère ont utilisé des lettres sur le mur pour communiquer avec lui.

Le prochain épisode de Stranger Things devrait être publié par Netflix l’année prochaine.

