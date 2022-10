Cette performance unique dépeint les hauts et les bas du parcours du succès

Le divertissement est l’un des outils les plus importants pour communiquer un message. Et une vidéo d’art performatif d’un chorégraphe français, Yoann Bourgeois, en témoigne. Un extrait de la performance de Yoann est récemment devenu viral sur Twitter, qui est devenu un sujet de discussion brûlant parmi les Twitterati.

La vidéo d’une minute et demie montre l’artiste tentant de monter les escaliers mais il continue de tomber sur un trampoline. Yoann rebondit alors plusieurs fois. L’objectif de l’art de la performance, intitulé Success Isn’t Linear, était de faire comprendre aux spectateurs que le chemin vers le succès n’est pas linéaire. Les chutes étaient une représentation des échecs. Le fait de rebondir, chaque fois qu’il tombait, était la représentation de ne pas abandonner et de reprendre le processus à partir du moment où tout s’est mal passé.

Top showsha vidéo

« Des trucs de la vraie vie ici. « Le succès n’est pas linéaire » de Yoann Bourgeois », lit-on dans le tweet.

Quelques trucs de la vraie vie ici.

“Le succès n’est pas linéaire” par Yoann Bourgeois pic.twitter.com/GQJj4ztXWM – Marshall Long (@OGBTC) 23 octobre 2022

La vidéo virale a amassé plus de 2,57 millions de vues et plus de 5,15 millions de likes sur la plateforme de micro-blogging jusqu’à présent. La vidéo a également obligé Twitterati à partager son point de vue dans la section des commentaires.

Un utilisateur a fait remarquer : “Oui, mais si vous voulez le regarder de manière plus réaliste, il doit descendre de l’escalier et avoir du mal à ramper dans l’escalier, parfois ce n’est pas facile de revenir quand vous avez échoué, pas tout le monde a un trampoline pour rebondir, tu sais ?

À cela, un autre utilisateur a répondu : « Le trampoline est une métaphore physique, il ne représente pas un rebond ludique directement au point d’échec sans dommage et en continuant avec aisance. Mais ces progrès ne sont pas toujours directement à la hausse. Vous pouvez plonger dans le pessimisme et vous apitoyer sur votre sort ou vous cramponner à vos escaliers.

oui, mais si vous voulez le regarder de manière plus réaliste, il doit descendre de l’escalier et se débat pour remonter l’escalier, parfois ce n’est pas facile de revenir quand vous avez échoué, tout le monde n’a pas de trampoline pour rebondir de retour, tu sais ? – InsomAniacPTSD (@InsomaniacP) 24 octobre 2022

le trampoline est une métaphore physique, il ne représente pas un rebond ludique directement au point d’échec sans dommage et continuant avec aisance. mais ce progrès n’est pas toujours directement vers le haut. Vous pouvez plonger dans le pessimisme et vous apitoyer sur votre sort ou vous cramponner à vos escaliers — Jaguar ⨱ Arasaka (@art_jaguar) 24 octobre 2022

La chaîne de réponses à ce débat a montré à quel point les gens étaient intéressés à comprendre la vidéo et à déchiffrer son message.

Lisez tous les Dernières actualités Buzz ici