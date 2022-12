Cette paysanne ressemblant à un modèle compte 1,6 million d’abonnés sur TikTok; Connaître son secret pour réussir

Les médias sociaux vous permettent d’explorer vos talents et de les afficher sur le forum public. De nombreux petits artistes déposent leurs vidéos sur des plateformes comme Facebook ou Instagram, à propos de l’activité dans laquelle ils sont doués. Même un acte aussi simple que d’imiter quelqu’un attire l’attention des utilisateurs, rendant le créateur célèbre et ses vidéos virales. Une de ces femmes nommée Nikki Neisler a attiré plus de 1,6 million d’abonnés sur Tik Tok, simplement en partageant ses activités quotidiennes dans un champ agricole.

Nikki, qui travaillait auparavant comme agricultrice à San Diego en Californie, a récemment utilisé l’application de partage de vidéos abrégée pour répondre aux questions brûlantes d’utilisateurs de médias sociaux curieux sur sa vie de fille de la campagne. Nikki, qui semble être un modèle à première vue, arbore de longs cheveux blonds et une silhouette parfaite et tonique. Internet a exprimé son incrédulité à l’idée qu’elle soit une agricultrice à cause de l’apparence de mannequin de Nikki.

Nikki est également un maître du sarcasme, donnant des réponses hilarantes aux utilisateurs. Dans l’un de ses clips vidéo, lorsqu’un utilisateur lui a demandé si elle travaillait réellement dans une ferme, la paysanne a plaisanté : “Je fais juste semblant pour TikTok.” Lorsqu’une autre lui a demandé si elle conduisait régulièrement un tracteur, Nikki a répondu : “Non, je n’utilise que la direction automatique.”

Dans la vidéo, elle a également partagé que son choix de tenues, qui se compose de hauts courts, de jeans et de vêtements légèrement vêtus, devient un sujet de discussion parmi les internautes qui ne parviennent pas à imaginer une fille de la campagne portant une tenue moderne. “Je change pour la vid (eo)”, est venue la réponse sarcastique de Nikki.

Nikki, dans une vidéo précédente, a déjà déclaré qu’elle aime porter des chemises normales lorsqu’elle travaille dans les champs et qu’elle enfile donc des hauts courts et des jeans. Le seul reproche qu’elle a, c’est le « bronzage de la fermière », qu’elle a obtenu en restant trop longtemps au soleil.

Selon un rapport de The US Sun, Nikki a actuellement quitté sa vie à la campagne pour poursuivre sa carrière dans le domaine du marketing. En plus d’être friande de musique country, la country girl dans l’âme aime aussi écouter de la musique western.

