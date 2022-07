Cette page de coupon Secret Prime Day aide à économiser encore plus les membres Prime

Cette histoire fait partie Journée Amazon Primele guide de Crumpe pour tout ce que vous devez savoir et comment trouver les meilleures offres.

Tout le monde aime économiser de l’argent, n’est-ce pas ? Offres Amazon Prime Day entraînera des baisses de prix pour des milliers d’articles sur le site, mais les prix que vous voyez sur les pages de produits peuvent ne pas être les prix les plus bas. Pour pimenter encore plus les offres, Amazon a déployé une page de destination qui met en évidence les coupons Membres principaux peuvent ajouter à leurs achats pour économiser encore plus. La meilleure partie? Ces coupons couvrent presque toutes les catégories de produits, de la technologie à l’essentiel pour la maison, la beauté et plus encore.

Il est également facile d’échanger les coupons. Tout ce que vous avez à faire est de visiter le lien ci-dessus pour commencer à trier ce qui est disponible. Certains d’entre eux sont des remises basées sur un pourcentage et d’autres sont des coupons de réduction spécifiques. Une fois que vous en avez trouvé un pour un produit qui vous intéresse, cliquez sur le bouton “Clip Coupon” et ajoutez le produit à votre panier. Au cours du processus de paiement, vous verrez la réduction fournie dans le panier.

Il y a beaucoup de promotions disponibles, vous allez donc vouloir toutes les vérifier. Certains de nos favoris incluent: