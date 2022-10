Cette otarie glissant dans une piscine vide donne des vibrations de week-end

Vous devez être au courant des spectacles d’otaries organisés dans de nombreuses régions du monde. C’est un plaisir absolu de voir les lions de mer exécuter des tours divertissants les téléspectateurs. Il y a eu de nombreuses vidéos sur Internet qui montrent ces lions de mer faisant des cascades incroyables dans les piscines, éclaboussant de l’eau sur le public, tout en riant de bon cœur. Ces créatures marines ne sont pas seulement adorables, mais si elles sont bien entraînées, elles sont également très amicales avec les humains.

Une telle vidéo d’un lion de mer s’amusant dans une piscine vide a attiré l’attention sur les réseaux sociaux, laissant Internet amusé. Un compte Twitter nommé, Fascinating, a mis en ligne la vidéo hilarante sur le site de micro-blogging. “Un lion de mer aidant à nettoyer la piscine”, lit-on dans la légende.

Une otarie “aidant” à nettoyer la piscine.pic.twitter.com/88zR9fUl7T — Fascinant (@fasc1nate) 27 octobre 2022

Le clip désormais viral montre un lion de mer noir glissant d’un bout à l’autre d’une piscine vide alors que deux hommes nettoient l’eau sale avec des essuie-glaces. L’animal semble émoustillé tandis qu’il galope le long du bassin et y glisse.

Comme un bon garçon, l’otarie semble aider les hommes dans leurs tâches de nettoyage avec son corps, tout en passant le meilleur moment de sa vie. Les deux nettoyeurs continuent de faire leurs tâches quotidiennes, sans être dérangés par les pitreries de l’otarie.

Contrairement aux travailleurs de la vidéo, les internautes ne semblent pas pouvoir contrôler leur amusement après avoir regardé la vidéo virale. “Ne vous avisez pas de me dire que les animaux ne ressentent pas de joie”, a noté un utilisateur. “J’espère que dans ma prochaine vie je reviendrai en tant qu’otarie”, a souhaité un autre. “Il fait du très bon travail”, a convenu un troisième.

Jusqu’à présent, la vidéo amusante a recueilli plus de 5,6 millions de vues et reçu plus de 9 000 likes sur Twitter. Cependant, ce n’est pas la première fois que des lions de mer sont capturés en train de faire des tours et des bouffonneries bizarres. Dans une vidéo virale similaire, un lion de mer a été vu attribuant des caractéristiques humaines. Tout d’abord, il a plongé dans une piscine pour avoir une baignade paradisiaque, après quoi l’animal a grimpé sur un transat, s’y est allongé et s’est relaxé au soleil.

https://www.instagram.com/reel/Cc85LjiA0Ee/

Vous aussi vous avez adoré cette vidéo ?

