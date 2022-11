Cette organisation caritative fait du surf pour tout le monde une chose à terre

BOBBING sur une planche de surf et balançant ses jambes contre les vagues, Katie Douglas de Newtonabbey, au nord de Belfast, a éclaté en sanglots.

La première fois sur une planche de surf serait sans aucun doute une expérience passionnante pour tout adolescent. Pour Katie, cela a changé la vie.

L’état de Katie signifie qu’elle est incapable de marcher sans cadre ou fauteuil roulant

Souffrant de paralysie cérébrale et incapable de marcher sans aide, elle n’avait jamais imaginé qu’il serait possible de surfer sur les vagues – pourtant, une organisation incroyable lui a offert ce cadeau.

«Je me sentais tellement libre dans l’eau. Contrairement au sol, je pouvais bouger mes jambes sans soutien car l’eau les rendait si légères. C’était vraiment, vraiment incroyable », raconte Katie, aujourd’hui âgée de 20 ans.

Pendant longtemps, même le plaisir d’une journée à la plage n’était pas disponible pour l’étudiante car elle ne pouvait pas utiliser son lourd fauteuil roulant sur le sable.

« Quand j’étais toute petite, ma mère pouvait m’emmener à la plage, comme elle pouvait me porter. Mais plus je grandissais, plus ça devenait difficile pour elle. Je détestais aussi les gens qui regardaient.

“Ainsi, à l’âge de 11 ou 12 ans, mes petits cousins ​​seraient sur le sable en train de jouer et je serais juste sur le tarmac dans ma chaise.”

Bien qu’elle puisse généralement subvenir à ses propres besoins de base tels que l’alimentation et les soins personnels, elle a parfois besoin de l’aide de sa mère.

Mais Katie n’a plus eu à regarder de côté à la plage quand, en 2016, elle a été présentée à la Fondation Mae Murray financée par la Loterie nationale par l’intermédiaire d’un ami d’école.

Le projet a été mis sur pied au nom de feu Mae Murray, qui a tout fait pour que sa petite-fille, atteinte de paralysie cérébrale, ne manque jamais d’expériences de vie.

Fondée par la fille de Mae, l’organisation vise à créer une société inclusive où les personnes de tous âges et capacités peuvent participer à des activités qui enrichissent leur qualité de vie.

Participant à un camp résidentiel avec la fondation à l’été 2016, Katie s’est retrouvée à la plage pour la première fois depuis longtemps.

«Ils avaient ces fauteuils roulants spéciaux qui signifiaient que je pouvais enfin aller sur le sable. Quand ils ont sorti une planche de surf assis, je ne pouvais pas croire que je serais capable de faire ça. Mais, avec l’aide d’un instructeur dans l’eau, je l’ai fait.

« J’ai pu aller dans l’eau et surfer. J’étais tellement surpris. Ma famille se tenait sur le rivage à regarder et ils ont tous pleuré. Sentant l’eau contre ma peau, j’ai pleuré aussi. Je ne voulais pas que ça se termine.

Katie surfe désormais chaque été avec la Mae Murray Foundation.

Elle a également essayé des choses comme le vélo, où elle s’assied sur un vélo spécialisé avec un pédalage bénévole.

Elle dit : « Mae Murray m’a appris que je peux tout faire. Il s’agit simplement d’avoir le bon soutien.

Kyleigh Lough, de la Fondation Mae Murray, a déclaré : “Grâce au financement de la Loterie nationale, nous avons permis à plus de 100 personnes de tous âges et capacités de profiter du surf, dont beaucoup pour la première fois.

“Beaucoup de familles nous ont dit que c’était la première fois qu’elles pouvaient participer ensemble à une activité où toute la famille est mise au défi et s’amuse.”

L’exercice régulier offert par la Fondation Mae Murray a même aidé à renforcer les muscles de Katie.

Elle a déclaré: «Mes bras sont maintenant plus forts grâce au pagayage, ce qui facilite la conduite de mon fauteuil roulant.

“Environ un an après avoir commencé à surfer, ma force de base est devenue si bonne que j’ai été déplacé vers une planche de surf normale. Je peux m’y allonger tout seul et même me pagayer dans l’eau.

“Grâce à Mae Murray, j’ai fait des choses que je n’aurais jamais cru pouvoir faire. Il m’a même prêté leurs chaises qui peuvent aller sur le sable pour que je puisse faire des choses simples comme me promener avec ma famille sur la plage. La vie est tellement meilleure maintenant.

« Merci à tout le monde à la Fondation Mae Murray, à ses bénévoles et à tous ceux qui jouent à la Loterie Nationale. Si ce n’était pas pour vous, je ne pourrais pas vivre ces expériences incroyables.

