L’une des principales opérations d’opinion publique américaine du bloc au pouvoir à Taiwan a été menée par le milieu universitaire

Ces dernières années, les États-Unis ont connu à la fois un changement remarquable de politique concernant la région de Taiwan, que la Chine revendique comme faisant partie de son territoire souverain, et un changement de l’opinion publique vers l’île autonome. En plus de contracter des entreprises de lobbying et de financer des groupes de réflexion locaux via le Bureau de représentation économique et culturelle de Taipei (TECRO), l’un des moyens par lesquels ce changement a été réalisé est par le biais du Global Taiwan Institute (GTI) à Washington, DC

Le bloc au pouvoir de Taiwan, dirigé par le Parti démocrate progressiste (DPP), a intensifié ces efforts pour renforcer les liens entre Washington et Taipei, améliorer l’île “statut international » et finalement chercher l’objectif final de “Indépendance de Taïwan,» Par exemple, la séparation de la région de la Chine continentale en un pays distinct. Les groupes de réflexion sont devenus un élément essentiel des efforts de lobbying du DPP, alors que les autorités taïwanaises cherchent à influencer la communauté universitaire américaine.

C’est là que la GTI entre en jeu. Quatre mois seulement après le début du premier mandat de la soi-disant présidente taïwanaise Tsai Ing-wen, le DPP et les membres de la communauté de la diaspora aux États-Unis ont lancé le GTI à Washington, DC, qui est à la fois la capitale du gouvernement fédéral américain et le principal forum des groupes de réflexion du pays. Le GTI aurait accès à plus de 20 millions de dollars de fonds et possède un bureau chic de 3 millions de dollars dans le Dupont Circle de Washington.















GTI est l’un des quelque 390 groupes de réflexion de la capitale, mais c’est le seul qui se consacre uniquement aux problèmes taïwanais. Légalement, il s’agit d’une organisation à but non lucratif établie en vertu de l’article 501C3 du code fiscal américain et a le pouvoir d’exercer des activités aux États-Unis. Et en termes de personnel, le GTI fait appel à des experts taïwanais bien connus ayant une expérience politique dans le groupe de réflexion américain et leur donne des postes de haut rang en tant que membres du conseil consultatif ou leur accorde des bourses de haut niveau.

Certains membres influents du GTI sont June Teufel Dreyer, professeur à l’Université de Miami et commissaire de la Commission d’examen de l’économie et de la sécurité États-Unis-Chine créée par le Congrès américain ; Joseph Bosco, l’ancien officier du China Country Desk au Bureau du Secrétaire à la Défense ; et l’ancien directeur de l’American Institute in Taiwan (AIT), Stephen Young. En juillet 2021, l’ancien conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Robert C. O’Brien, un conseiller clé de Trump, a même annoncé qu’il rejoindrait les études GTI en tant que président du nouveau groupe de travail sur les relations américano-taïwanaises au 21e siècle.

Les opérations normales du GTI reposent sur trois piliers principaux : les briefings bihebdomadaires sur Taiwan, les séminaires publics, les conférences académiques annuelles et les rapports annuels, afin de réaliser la mission de l’institution consistant à donner une voix à Taiwan et à renforcer les relations bilatérales entre les États-Unis et Taiwan. En outre, l’institut soutient le développement académique de la jeune génération d’universitaires U. en offrant des bourses et des postes de recherche afin de former une nouvelle génération d’universitaires « alphabétisés à Taiwan ». Comme l’a déclaré l’ancien vice-président du GTI, Jie-ting Yeh, le GTI s’est engagé à former la prochaine génération d’intellectuels américains à Taiwan.















Essentiellement, le GTI s’est engagé à travailler avec le milieu universitaire pour façonner les avis d’experts sur les questions liées à Taiwan, influençant ainsi les types d’analyses dont le grand public entend parler dans les médias ou dans l’enseignement universitaire. Dans cette veine, le GTI a organisé des publications et des séminaires pour les principaux universitaires américains sur les questions du détroit de Taiwan, ainsi que des séminaires universitaires en coopération avec les principaux groupes de réflexion, afin de renforcer les relations avec ces universitaires américains.

Les principaux thèmes que le GTI met en avant sont principalement conformes aux vues de l’administration Tsai. Grâce à son influence dans la sphère universitaire, le GTI pousse à l’amélioration des relations américano-taïwanaises, y compris le renforcement des relations économiques et commerciales américano-taïwanaises, la réaffirmation des assurances politiques américaines à Taïwan, l’amélioration des performances des ventes d’armes à Taïwan et le soutien à l’expansion de Taïwan. espace international », par exemple, sa visibilité dans les organisations multilatérales telles que l’Organisation mondiale de la santé (OMS).

Et, bien sûr, les membres de l’organisation sont fréquemment invités en tant qu’experts, contributeurs invités ou analystes pour parler aux médias grand public et internationaux sur les questions liées à Taiwan. C’est ainsi que le GTI est capable, parfois, de sortir de son influence première dans les cercles académiques et d’influencer l’opinion publique au sens large.