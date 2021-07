Cette ONG offre des opportunités d’emploi durables aux femmes qui ont perdu leur mari à cause de Covid-19

Dans le but d’aider les femmes issues de familles qui ont perdu leur soutien de famille à cause de Covid-19 lors de la récente vague en Inde, l’IC3 Institute, une organisation américaine à but non lucratif, leur offrira des opportunités de formation et d’emploi. Ces femmes seront formées en tant que conseillères d’orientation et connectées à des opportunités d’emploi à temps plein au sein du réseau mondial d’écoles secondaires d’IC3, selon l’Institut.

« La bataille contre Covid-19 est loin d’être terminée alors que les communautés sont aux prises avec les séquelles socio-économiques de maladies telles que la faim, la pauvreté et le chômage. L’un de ces défis est la perte du soutien de famille dans de nombreuses familles. L’analyse récente de la mortalité des décès de Covid-19 indique un nombre plus élevé de décès d’hommes que de femmes. Il en résulte la possibilité de décès d’un membre masculin de la famille qui, dans le cas des familles indiennes traditionnelles, est souvent le soutien de famille. Les femmes ont perdu leur mari, les filles ont perdu leur père et les parents ont perdu leurs fils, peut-être le seul soutien de famille. Nous avons rencontré d’innombrables histoires de ces femmes et de leurs souffrances inimaginables à cause de la pandémie en Inde. Après avoir perdu des êtres chers, ils sont maintenant au bord d’une pauvreté imminente, un cycle dont il leur faudra quelques générations pour sortir.

« Les rôles et responsabilités de nombreuses femmes de ces familles ont changé du jour au lendemain. Sans soutien de famille, ces femmes doivent trouver un emploi et subvenir aux besoins de leur famille, sinon la famille sera plongée dans la pauvreté. Les mesures de secours provisoires fournies par le gouvernement et les organisations communautaires peuvent apporter un réconfort temporaire, mais sont loin d’être une solution durable et à long terme. Sans aucune compétence/formation employable ou opportunité de subsistance, comment ces femmes subviendront-elles à leurs familles à long terme », a déclaré l’Institut à IANSlife.

Selon Ganesh Kohli, fondateur du mouvement IC3 et président du conseil d’administration de l’Institut IC3, grâce à cette initiative, les femmes issues de familles en détresse bénéficieront d’une aide financière et d’une protection sociale, d’une formation et d’une éducation pour devenir conseillères en carrière, d’une formation pour les préparer à rejoindre le une main-d’œuvre moderne, des conseils socio-émotionnels et une formation aux compétences de vie, et seront liés aux écoles de leur région pour garantir des opportunités d’emploi durables.

« Alors que la deuxième vague faisait rage à travers le pays, naturellement, la plupart des bailleurs de fonds et des FS (organisations à vocation sociale) se sont concentrés sur l’aide. Mais, des dialogues et un récit changeant sur la façon de subvenir aux besoins et d’assurer des moyens de subsistance durables aux familles touchées doivent commencer », a-t-il déclaré.

«La formation sera dispensée dans un format d’apprentissage mixte, avec un mélange d’apprentissage en ligne et en personne. Les frais de voyage, d’hébergement et de nourriture pour la semaine de formation en personne seront couverts par l’Institut IC3. Au fur et à mesure que la formation avance, nous les mettrons en relation avec les écoles de leur région pour garantir des opportunités d’emploi durables », a déclaré Kohli.

L’Institut IC3 lève actuellement des fonds pour mobiliser cette initiative. L’objectif est de permettre et d’autonomiser 500 de ces femmes issues de milieux défavorisés qui ont perdu leurs soutiens familiaux à cause de Covid-19.

« Nous prévoyons d’atteindre ce nombre sur une période de 2 ans. Nous avons déjà identifié 50 de ces femmes avec l’aide de notre partenaire de plaidoyer Covid Widows (#RiseAgain). Nous commençons le programme de formation à partir de septembre 2021 avec la première promotion de 150 femmes. Parallèlement, nous discutons également avec les acteurs de l’école pour créer et offrir des opportunités d’emploi à temps plein dans leurs écoles pour ces femmes », explique l’association.

