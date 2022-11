Cette offre SIM de 250 Go ne coûte que 7,50 £ par mois pour le Black Friday

L’un des meilleurs moyens de réduire votre facture de téléphone mensuelle est de passer à un forfait SIM uniquement, et en ce moment, Mobiles.co.uk propose une offre folle d’iD Mobile.

Vous pouvez saisir un énorme 250 Go de donnéesainsi que des SMS et des appels illimités pour le prix avantageux de 7,50 £ par mois sur un contrat de 12 mois – ce qui signifie que cela ne vous coûtera que 90 £ pour l’année pour votre tarif de téléphonie mobile.

Bénéficiez d’un forfait SIM de 250 Go pour 7,50 £ PAR MOIS

Il convient de noter que ce n’est pas le prix que vous paierez à l’avance, car il s’agit d’une offre de remboursement par remboursement. Cela signifie que vous devrez envoyer votre facture de téléphone à iD Mobile tous les deux mois, puis l’entreprise vous remboursera.

Vous paierez 14 £ par mois, mais l’argent que vous réclamerez vous fera économiser un total de 78 £ sur l’ensemble du contrat d’un an. Mobiles.co.uk a mis en place un guide complet sur la façon de réclamer une remise en argent par échangesi vous en avez besoin.

iD Mobile fonctionne sur le réseau de Three et inclut l’itinérance gratuite dans de nombreuses destinations européennes. De plus, vous pouvez reporter toutes les données inutilisées au mois suivant, afin de ne rien manquer. Cela dit, 250 Go représenteront beaucoup de données, surtout si vous aimez diffuser des vidéos en continu.

Bien sûr, iD Mobile n’est pas le seul opérateur à proposer des réductions sur le Black Friday. Lebrara propose son forfait 5 Go pour 85p par mois (oui, vous avez bien lu). C’est pour les six premiers mois – après cela, le coût du plan revient au prix standard de 5,90 £. Avec cela, vous obtenez des SMS et des appels illimités, ainsi que 100 minutes internationales vers 41 pays différents.

Si ce n’est pas assez de données pour vous, alors ceci Offre Voxi pour 15 £ par mois, vous bénéficiez de 90 Go de données, de la 5G, d’appels et de SMS illimités et d’une utilisation illimitée des médias sociaux et des vidéos – vous pouvez donc utiliser TikTok et YouTube sans que cela ronge vos données.

Les plans de Lebrara et de Voxi sont en cours, vous n’êtes donc pas du tout lié à un contrat. Ils fonctionnent également tous les deux sur le réseau de Vodafone.

Aux États-Unis, Mint Mobile offre trois mois gratuits si vous êtes un nouveau client. Fonctionnant sur le réseau de T-Mobile, cet accord réduit le prix de sa carte SIM illimitée de 120 $ à seulement 90 $ pour un contrat de six mois payé d’avance. Ce forfait inclut également les appels et SMS illimités.

Si vous souhaitez voir d’autres réductions cette saison de vente, consultez notre tour d’horizon des meilleures offres technologiques du Black Friday.